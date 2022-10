Need for Speed Unbound के ट्रेलर में दिखा गेम का फर्स्ट लुक, जानें कीमत से लॉन्च डेट तक सब कुछ

EA ने Need for Speed Unbound का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है और साथ ही इस रेसिंग गेम में मौजूद सभी कार की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस गेम के बारे में लंबे वक्त से लीक आ रही हैं और अब कंपनी ने इसका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। Also Read - Need for Speed के नए मोबाइल गेम का वीडियो हुआ लीक, जानें क्या होगा यहां खास

NFS Unbound का लुक पंकिश है और यह एनिमे आर्ट स्टाइल इस्तेमाल करता है। इस रेसिंग गेम को 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। यह PS5 और Xbox Series S/X के साथ पीसी पर भी मौजूद होगा। आइए इस गेम के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound के ट्रेलर में ड्रैग रेसिंग कल्चर को दिखाया गया है। यह Fast and Furious फ्रैन्चाइज के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। ट्रेलर में लाउड म्यूजिक है, रेस है, पुलिस कार चेज है और यहां पर A$AP Rocky रैपर पर आधारित कैरेक्टर भी है। प्लेयर्स इस कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह गेम के Takeover Scene मोड में इन-गेम लीडर के तौर पर मौजूद रहेगा।

इस गेम में एनिमे-स्टाइल आर्ट फॉर्म नजर आ रही है, जो गेम के पंकिश लुक में चार-चांद लगा रही है। यहां पर ग्रीन टिंट वाला एनिमेटेड डस्ट इफेक्ट, नाइट्रस शॉक एनीमेशन और रैम्प से छलांग लगाते हुए पॉप-आउट विंग इफेक्ट जैसी चीजें नजर आ रहे हैं।

पुराने NFS गेम्स की तरह Need for Speed Unbound में भी क्लासिक मोड होगा, जिसमें प्लेयर्स को पुलिस से बचते हुए तय समय सीमा में रेस खत्म करनी होगी। गेम में Burst Nitrous नाम का एक नया बूस्ट फीचर भी मिलेगा।

NFS Unbound की कीमत

NFS Unbound का PS5 और Xbox Series S/X वर्जन 4,499 रुपये का है। गेम का पीसी वर्जन 3,499 रुपये का है। इस गेम का Palace Edition भी मौजूद है, जिसका कंसोल वर्जन 5,299 रुपये का है और Steam Store पर पीसी वर्जन 4,299 रुपये का है।

Need for Speed Unbound की कार

Need for Speed Unbound ने गेम में शामिल होने वाली कार की लिस्ट भी जारी की है। इसमें Mitsubishi Eclipse GSX 1999 से लेकर Acura, Aston Martin, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Honda, Lamborghini, Nissan और दूसरे अन्य ब्रांड की कार भी नजर आएंगी। गेम में शामिल कार की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं: