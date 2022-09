BGMI की कमी पूरी करने आया नया मोबाइल शूटर गेम Lost Light, जानें क्या है खास

NetEase Games ने एक नया सर्वाइवल शूटर गेम — Lost Light — लॉन्च किया है। यह एक फ्री-टू-प्ले मोबाइल गेम है, जो कंपनी के Messiah गेम इंजन पर बनाया गया है। Lost Light गेम अब Android डिवाइस के लिए गूगल प्ले स्टोर और iOS डिवाइस के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर मौजूद है।

NetEase Games ने Lost Light की टेस्टिंग के लिए पिछले साल गेम का क्लोज्ड बीटा वर्जन पेश किया था। इसके बाद इस गेम को कुछ चुनिंदा रीजन में लॉन्च किया गया था। अब यह मोबाइल शूटर गेम ग्लोबल स्टेज पर रिलीज हो गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Lost Light एक सर्वाइवल शूटर टाइटल है, जो क्रॉस-प्लैटफॉर्म प्ले सपोर्ट करता है। यह गेम 2040 में सेट किया गया है, जो एक पोस्ट-अपॉक्लिप्टिक दुनिया को दर्शाता है। यहां पर लोग जमीन के अंदर मौजूद बंकर में रहते हैं, जिस वजह से गेम का नाम Lost Light (खोई हुई रोशनी) फिट बैठता है।

इस गेम में प्लेयर्स Firefly Force मेम्बर्स के रूप में खेलेंगे। इस फोर्स का मकसद सर्वाइवल है, जिसके लिए आपको टैक्टिक इस्तेमाल करनी होती है और वॉरफेयर में हिस्सा लेना होता है।

इस वक्त मोबाइल गेमिंग मार्केट में बैटल रोयाल टाइटल्स का बोलबाला है। ऐसे में Lost Light का गेम प्ले थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देता है। यहां पर मल्टीप्लेयर मोड भी मौजूद है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैच खेल सकते हैं।

Lost Light, the survival shooter game by NetEase Games @NetEaseGames_EN , confirmed the global grand launch on September 1st, 2022.🥳

Invite friends to join: https://t.co/wDSWWCyPhg pic.twitter.com/mX1NxxhzK2

— NetEase Global (@NetEase_Global) August 12, 2022