अगर आप Netflix का मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है कि आपने यहां पर कुछ गेम्स भी देखे होंगे। इनपर टैप करने पर स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर ले जाता है, जहां से आप अपने डिवाइस पर इन गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। Also Read - Apex Legends Mobile ने मचाया तहलका, लॉन्च के 13 दिनों में दे दी PUBG Mobile को मात

Netflix Games खूब डाउनलोड किए जा रहे हैं। सेंसर टावर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक इन गेम्स को 1.3 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म द्वारा पब्लिश किए गए गेम्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम Stranger Things 1984 है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर कुल मिलाकर 20 लाख बार डाउनलोड किया गया है। Also Read - Bhool Bhulaiyaa 2 on OTT: थिएटर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, आज इस OTT पर स्ट्रीम हो गई 'Bhool Bhulaiyaa 2'

Netflix Games की बढ़ रही है पॉपुलैरिटी

Netflix ने अब तक 24 टाइटल पब्लिश किए हैं। इनमें कैजुअल गेम्स से लेकर रेसिंग और फाइटिंग गेम्स तक शामिल हैं। कंपनी ने हाल ही में The Queen’s Gambit Chess, Shadow and Bone: Destinies और Too Hot To Handle जैसे टाइटल्स भी अनाउन्स किए हैं। इन सभी गेम्स प्लैटफॉर्म पर मौजूद टीवी सीरीज पर आधारित हैं। Also Read - OTT Release This Weekend: इस हफ्ते OTT पर स्ट्रीम हो रही हैं ये नई सीरीज, लिस्ट है पूरी तैयार

जैसा कि हमने पहले बताया, Netflix के पब्लिश किए हुए गेम्स में से सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम Stranger Things 1984 है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे अब तक 20 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है।

Netflix Asphalt Xtreme डाउनलोड के मामले में दूसरे नम्बर पर है। इसे 18 लाख बार डाउनलोड किया गया है। लिस्ट में तीसरा नम्बर Stranger Things 3: The Game का है। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर अब तक 15 लाख बार डाउनलोड किया गया है।

गेमिंग स्पेस में एंट्री लेने के बाद Netflix टाइटल्स के डाउनलोड 10 लाख प्रति महीने बढ़े हैं। कंपनी के गेम्स के लिए सबसे बढ़िया महीना दिसंबर 2021 रहा है, जब स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म के गेम्स को 23 लाख बार डाउनलोड किया गया था। इससे पहले नवंबर 2021 में Netflix गेम्स को 22 लाख बार डाउनलोड किया गया था। जनवरी 2022 से इनमें कमी आनी शुरू हो गई थी, जो अप्रैल 2022 तक जारी रही।

सेंसर टावर के मुताबिक, मई 2022 में Netflix के गेम्स के डाउनलोड बढ़े हैं। इस महीने गेम्स को 14 लाख बार डाउनलोड किया गया। यह अप्रैल 2022 और मार्च 2022 के डाउनलोड नम्बर से कहीं ज्यादा है। अप्रैल में Netflix Games को 11 लाख बार और मार्च में इन्हें 13 लाख बार डाउनलोड किया गया था।