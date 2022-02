New State Mobile (पुराना नाम PUBG New State) की Dev टीम गेम के लिए आने वाले अपेडट पर काम कर रही है। टीम ने पहले घोषणा की थी कि फरवरी का अपडेट आंखों की थकान को कम करने के लिए ट्रोई मैप के लिए ग्राफिक्स में सुधार करेगा। साथ ही प्लेयर्स के लिए दूर से दुश्मनों को देखना भी आसान बना देगा। लेटेस्ट अपडेट की वजह से गेम में इस्तेमाल होने वाले वीइकल में आने वाले ग्लीच सही हो जाएंगे। इससे ड्राइव-बाय करने के बजाय अधिक वन-ऑन-वन फाइट को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। हाल में New State Mobile Dev Team ने अपने आधिकारिक Twitter हैंडल से ट्वीट कर न्यू स्टेट मोबाइल फरवरी अपडेट में होने वाले बदलाव के बार में जानकारी दी है। Also Read - ये 3 धांसू टिप्स BGMI, Free Fire और PUBG की क्लोज रेंज फाइट में दिलाएंगी धमाकेदार जीत

न्यू स्टेट मोबाइल देव टीम ने कहा है कि फरवरी पैच वाहनों की टक्कर से होने वाले डैमेज, वीइकल हेल्थ और वीइकल के दरवाजे की हेल्थ को कम करेगा। यह प्लेयर्स को वीइकल को अधिक तेजी से शूट करने और नष्ट करने की सुविधा देगा। अभी ऐसा करना काफी मुश्किल है। वीइकल की हेल्थ में बदलाव से प्लेयर्स को अपना वीइकल छोड़ने और गन फाइट में शामिल होने के लिए मजबूर करेगा। डेवलपर टीम ने न्यू स्टेट मोबाइल के भविष्य के अपडेट के बारे में भी कुछ जानकारी शेयर की है।

February Update : Lowering vehicle collision damage, vehicle door health and health on several vehicles.

Future Updates(TBD) : Adjusting gun accuracy when shooting out of a vehicle & Enlarging passenger hitbox by re-adjusting vehicle frames.

— PUBG: NEW STATE Dev Team (@NEWSTATE_DEV) February 7, 2022