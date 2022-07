New State Mobile 0.9.35 अपडेट के टॉप 5 फीचर्स, जो बढ़ा देते हैं गेम का मजा

BGMI डेवलपर क्राफ्टन ने New State Mobile का नया 0.9.35 अपडेट रिलीज कर दिया है। गेम के पिछले वर्जन में कई सारे नए फीचर्स और बदलाव देखने को मिले थे। अब New Sate Mobile के जुलाई अपडेट में यहां और भी ज्यादा नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें एक नया Team Deathmatch मैप Exhibit Hall और एक नया वेपन MP-155 Ultima शामिल हैं। आइए गेम के 0.9.35 अपडेट के टॉप 5 फीचर्स के बारे में जानते हैं। Also Read - New State Mobile में 21 जुलाई को आएगा नया अपडेट, मिलेगा नया मैप और वेपन

New State Mobile 0.9.35 अपडेट: टॉप 5 फीचर्स

नया Team Deathmatch मैप: New State Mobile के नए अपडेट के साथ एक नया Team Deathmatch मैप Exhibit Hall जोड़ा गया है। यह Troi के Exhibit Hall से लिया गया है, लेकिन इसमें TDM के लिए थोड़े बदलाव किए गए हैं। यहां पर कई सारे रीस्पॉन लोकेशन होंगी, जो प्लेयर्स के लिए रैंडम रहेंगी। Also Read - BGMI वर्जन 2.1 में होगा K-pop ग्रुप Blackpink का कॉन्सर्ट, आज मिल रहा फ्री टिकट

नया वेपन: गेम के नए 0.9.35 अपडेट में एक नया वेपन MP-155 Ultima जोड़ा जाएगा। यह एक 12-gauge शॉटगन है, जिसका बर्स्ट डैमेज काफी ज्यादा है। इस गन में स्कोप, मजल और स्टॉक जैसे अटैचमेंट भी लगाए जा सकते हैं। इस गन का C1 अटैचमेंट एक फुल-ऑटो ट्रिगर भी जोड़ता है। Also Read - BGMI 2.1 अपडेट में मिलेगा Ancient Secret मोड और AWM जैसी तगड़ी स्नाइपर

Troi Extreme (Rework): New State Mobile के जुलाई अपडेट के साथ Troi Extreme मैप में कई सारे नए बदलाव किए गए हैं। मैच के शुरू होने पर स्टार्टिंग क्रेट Erangel (Extreme) जैसी दिखेंगी। प्लेइंग जोन सर्कल की स्पीड पहले से ज्यादा होगी, जिसके साथ मैच का टाइम 2 मिनट कम हो गया है। स्टार्टिंग आइटम में भी बदलाव किए गए हैं। प्लेयर्स अब लेवल 1 हेलमेट, लेवल 1 वेस्ट, एक फर्स्ट-एड किट, 4 बैंडेज, 1 पेन किलर, 2 एनर्जी ड्रिंक, 1 स्मोक ग्रेनेड और 500 ड्रोन क्रेडिट के साथ आएंगे।

वेपन अटैचमेंट: गेम के नए वर्जन में गन अटैचमेंट में भी अपडेट किए गए हैं। SKS के लिए C2 अटैचमेंट जोड़ा गया है, जो आवाज को कम करने के साथ डैमेज को बढ़ा देता है। मगर यह रिकॉइल कंट्रोल को कम कर देता है। AKM अब ग्रेनेड लॉन्चर को इस्तेमाल कर सकती है।

ग्राफिक्स में बदलाव: New State Mobile 0.9.35 अपडेट में अनस्टेबल कंडीशन में ऑटोमेटिक फ्रेम रेट रिडक्शन काम नहीं करेगा। ऐसे में ग्राफिक्स सेटिंग को कम कर दिया जाएगा। गेम के हाई-रेजलूशन टेक्सचर को DLC के रूप में डाउनलोड किया जा सकेगा। कम स्पेक्स वाले फोन इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।