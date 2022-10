NEW STATE MOBILE के लिए आया Boss Hunt इवेंट, जीत सकते हैं 280 चिकन मेडल्स

New State Mobile बैटल रॉयल गेम के लिए नया Boss Hunt इवेंट शुरू हुआ है। यह इवेंट 25 अक्टूबर 11 UTC (भारत में शाम 4:30 बजे) आयोजित किया जाएगा। Krafton ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन घोषित की है। जो प्लेयर्स डेडलाइन से पहले इस इवेंट के लिए रजिस्टर कराएंगे, उन्हें 280 तक चिकन मेडल्स फ्री में मिलेंगे। New State Mobile (PUBG New State) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस इवेंट की डिटेल्स शेयर की है। साथ ही, इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का फोरम भी शेयर किया है। प्लेयर्स फोरम में डिटेल्स Fill करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। Also Read - New State Mobile v0.9.39 हुआ लाइव, यहां जानें नए Akinta मैप के सभी फीचर्स

New State Mobile की ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक, Boss Hunt इवेंट में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स 280 तक चिकन मेडल्स जीत सकते हैं। New State Mobile के ASIA के सर्वर के लिए यह इवेंट आयोजित किया जाएगा। यह इवेंट Aninta मैप पर खेला जाएगा, जिसमें TPP यानी सोलो मोड में प्लेयर्स 4 मैच खेल सकते हैं। प्लेयर्स को मैच जीतने पर 30 चिकन मेडल्स मिलेंगे। वहीं, Boss Kill पर 10 चिकन मैडल्स जीतने का मौका मिलेगा।

कैसे करें पार्टिशिपेट?

New State Mobile के इस अपकमिंग इवेंट में पार्टिशिपेट करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 00:00 UTC यानी भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।

इस इवेंट में होने वाले मैच में एक साथ 64 प्लेयर्स (Boss सहित) हिस्सा ले सकते हैं। प्लेयर्स को कस्टम मैच का नाम और पासवर्ड Discord इवेंट चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्लेयर्स को Discord इवेंट चैनल के माध्यम से इन्वाइट भेजा जाएगा, जिसके बाद वो गेम में पार्टिशिपेट कर सकेंगे। अगर, कोई प्लेयर अपनी कोई गलत जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन अमान्य हो जाएगा।