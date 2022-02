पबजी न्यू स्टेट का 100 डे एनिवर्सरी इवेंट शुरू, जीतें धांसू रिवॉर्ड

New State Mobile (PUBG New State) खेलने वाले प्लेयर्स के लिए Krafton ने रिवॉर्ड की घोषणा की है। यह रिवॉर्ड गेम के ग्लोबली लॉन्च होने के 100 दिन पूरे होने पर प्लेयर्स को दिया जाएगा। गेम डेवलपर ने New State Mobile के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की घोषणा की है। साथ ही, यह भी बताया कि गेम इस इवेंट में प्लेयर्स किस तरह भाग लेकर रिवॉर्ड जीत सकेंगे। 18 फरवरी यानी कल से शुरू हुआ यह इवेंट भारतीय समय के अनुसार 25 फरवरी दिन के 5:30 बजे तक चलेगा। आइए, जानते हैं इस इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में। Also Read - PUBG New State Coupon Codes: फरवरी अपडेट के साथ आए नए रिडीम कोड्स, फ्री मिलेगी लेजेंडरी क्रेट

New State Mobile 100th Day Anniversary

इस इवेंट में दो तरह के चैलेंज प्लेयर्स को दिए जाएंगे। 100वें दिन के राउंड डेथमैच इवेंट में प्लेयर्स के पास स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर 10 चिकन मेडल, 10 रॉयल चेस्ट टिकट और 10,000 BP (बैटल प्वाइंट्स) दिए जाएंगे।

पहले चैलेंज में 50 प्लेयर्स को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। ये प्लेयर्स वो होंगे, जिन्होंने 19 फरवरी से 24 फरवरी के बीच सबसे ज्यादा राउंड डेथमैच जीता होगा। वहीं, दूसरे चैलेंज में भी 50 रेंडमली सेलेक्ट किए हुए प्लेयर्स होंगे, जो एक क्लैन का हिस्सा होंगे। साथ ही, 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच सबसे ज्यादा राउंड डेथमैच मैच जीते होंगे।

How to Participate in the Event?

Krafton ने New State Mobile (PUBG New State) के इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स को अपने कैरेक्टर के साथ सोशल मीडिया हैंडल वर वीडियो पोस्ट करने के लिए कहा है।