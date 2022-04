New State Mobile ने रेडमंड-आधारित गेमिंग फर्म Innersloth के साथ कॉलेबरेशन किया का ऐलान किया है। आपको बता दें कि New State Mobile को ही पहले PUBG New State Mobile मोबाइल के नाम से जाना जाता था। Also Read - BGMI ने इस बड़ी दिक्कत को किया ठीक, साथ में बैन किए करीब 50 हजार चीटर

अब इस गेम के नए कॉलेबरेशन के बाद मोबाइल बैटल गेम्स टाइटल में लोकप्रिय Among Us गेम थीम वाले कुछ मजेदार कंटेंट आने वाले हैं। क्राफ्टन के अनुसार, Among Us थीम वाला कंटेंट 21 अप्रैल से 19 मई तक उपलब्ध होगा। Also Read - New State Mobile: Spring Series के रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, जानें इस टूर्नामेंट की डिटेल

New State Mobile के डेवलपर क्राफ्टन का कहना है कि इस नए कॉलेबरेशन के जरिए इस टाइटल में एक नया मिनी गेम, विशेष कॉस्मेटिक आइटम, इन-गेम प्रॉप्स, और एक स्पेशल Among Us थीम वाले रिवॉर्ड्स आएंगे, जिसे गेम में मिशन पूरा करके पाया जा सकता है। Also Read - New State Mobile Play Erangel 2051 इवेंट हुआ शुरू, मिल रहे पास टोकन समेत कई रिवॉर्ड

Among Us थीम के आइटम्स होंगे उपलब्ध

न्यू स्टेट मोबाइल के अपकमिंग अपडेट के रूप में, क्राफ्टन इस गेम में Among Us थीम पर आधारित एक मिनी गेम जोड़ने जा रहा है। Troi के शुरुआती आईलैंड में एंट्री करने के बाद इस मिनी गेम को यूजर्स खेल पाएंगे। स्क्वॉड मेंबर को रेंडमली एक मेंबर को आइडेंटीफाई करना होगा और उसे इम्पोस्टर के रूप में एसाइन करना होगा, जो हथियारों के साथ दुश्मनों को खत्म कर सकता है।

क्राफ्टन का कहना है कि खिलाड़ी मैच शुरू करने से पहले Among Us के “quick game” में भी भाग ले सकते हैं। Innersloth के साथ कॉलेबरेशन के रूप में Krafton न्यू स्टेट मोबाइल में Among Us थीम वाले कॉस्टेमैटिक आइटम्स को भी ला रहा है।

इन-गेम करंसी का करना होगा इस्तेमाल

इनमें मास्क, कोट, इनरवियर, बैकपैक, वेपन्स और व्हीकल्स शामिल होंगे। इन सभी आइटम्स को एक स्पेशल थीम कैरेट्स के जरिए पाया जा सकेगा और कैरेट्स को पाने के लिए प्लेयर्स को इन-गेम करंसी का यूज करना होगा।

21 अप्रैल से, गेमर्स कई मिशन्स के साथ एक स्पेशल इन-गेम इवेंट में भाग ले पाएंगे। उन्हें पूरा करने पर गेमर्स को Among Us थीम के कंटेंट मिलेंगे, जिसे वो अपनी प्रोफाइल में प्रोफाइल फ्रेम और टाइटल आइकन जैसी चीजों के साथ भी एड कर सकते हैं। ये भी मिशन्स क्राफ्टन द्वारा निर्धारित तारीख 19 मई तक ही उपलब्ध होंगे।