New State Mobile में आ रहा बीटा सर्वर, नए फीचर्स टेस्ट करने का मिलेगा मौका

New State Mobile: फ्री फायर मैक्स जैसे मोबाइल गेम्स में प्लेयर्स को नए फीचर टेस्ट करने का मौका दिया जाता है। इसके लिए एड्वान्स सर्वर पर रजिस्ट्रेशन होते हैं और चुनिंदा प्लेयर्स को गेम का नया वर्जन टेस्टिंग के लिए मिलता है। अब ऐसा ही एक सिस्टम क्राफ्टन के नेक्स्ट-जेन बैटल रोयाल मोबाइल गेम New State Mobile में भी देखने को मिलेगा।

New Stat Mobile ने अनाउंस किया है कि यह गेम के नए फीचर की टेस्टिंग के लिए एक बीटा प्रोग्राम शुरू करेगा। इसके लिए कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जो बीटा टेस्ट सर्वर पर गेम के अगले वर्जन की टेस्टिंग करेंगे। इन टेस्ट सर्वर को New State Labs के नाम से जाना जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

New State Mobile के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने पोस्ट किया कि यह जल्द ही New State Labs को लॉन्च करने वाला है। इसने कहा कि बस कुछ गिनती के प्लेयर्स ही यहां पर बुलाए जाएंगे, जो गेम में आने वाले कॉन्टेन्ट को टेस्ट करके अपना फीडबैक देंगे।

इसने कहा है कि यह आने वाले समय में New State Labs के बारे में ज्यादा जानकारी देगा, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि आप किस तरह इसे जॉइन कर सकते हैं। New State Mobile की इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

NEW STATE LABS is launching soon!

Only a limited number of Survivors will be able to test out and provide feedback on upcoming content before they go live.

Stay tuned to our official channels for more details about how you can join.#NEWSTATEMOBILE #NEWSTATELABS pic.twitter.com/hryg6zaMj1

— NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) August 4, 2022