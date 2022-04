Krafton ने Android और iOS दोनों के लिए New State Mobile April अपडेट लाइव होने की घोषणा कर दी है। यह अपडेट अपने साथ कई नए चीजें लेकर आया है। इसमें Erangel Map पर BR: Extreme Mode, नए सर्वाइवर पास, नया MCX वेपन और मिनी गेम शामिल हैं। यह गेम रेडमंड बेस्ड गेमिंग फर्म Innersloth के साथ न्यू स्टेट मोबाइल कोलेबोरेशन के तहत Among Us Theme पर बेस्ड है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - BGMI नहीं खेल पाएंगे 41 हजार से ज्यादा प्लेयर्स, Krafton ने लिया सख्त ऐक्शन

New State Mobile April Update

New State Mobile 0.9.30 रिलीज के साथ आने वाले प्रमुख अपडेट में Among Us पर बेस्ड कोलेबोरेशन इवेंट है। 21 अप्रैल से 19 मई तक प्लेयर्स ट्रोई के शुरुआती द्वीप में एंटर करके मिनी गेम खेल सकेंगे। स्क्वाड मेंबर को एक ऐसे सदस्य की पहचान करनी होती है, जिसे रेंडम धोखेबाज के रूप में असाइन किया जाएगा। जबकि, धोखेबाज दूसरों को वेपन का यूज करके खत्म कर देगा। बाकी मेंबर्स को धोकेबाज से बचने की कोशिश करनी होगी।

M416 के लिए एक लेजेंड्री लेवल-अप गन स्किन सहित वेपन और अन्य आइटम टाइम लिमिटेड Among Us क्रेट में उपलब्ध होंगे। न्यू स्टेट मोबाइल वेबसाइट के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार प्लेयर्स एक स्पेशल इन-गेम इवेंट में शामिल हो सकते हैं। इन इवेंट में शामिल होकर प्लेयर्स प्रोफाइल फ्रेम, टाइटल, आइकन और बहुत कुछ Among Us थीम वाले रिवॉर्ड जीतने के लिए मिशन पूरा कर सकते हैं। प्लेयर्स को 3 फ्री अमंग अस क्रेट टिकट दिए जाएंगे। क्राफ्टन का कहना है कि इवेंट के रिवॉर्ड 18 मई को शाम 6 बजे एक्सपायर हो जाएंगे।

MCX वेपन

अपडेट में आया एक अन्य प्रमुख आइटम MCX वेपन है। डेवलपर्स के अनुसार, यह गेम में पेश किए जाने वाले सभी वेपन में सबसे शक्तिशाली है। यह वेपन रेपिड फायरिंग AR है, जो 5.56mm बारूद का यूज करता है। साथ ही इसमें एन्हांस्ड सप्रेसर लगाने के लिए कस्टमाइज ऑप्शन भी मिलता है। एन्हांस्ड सप्रेसर का यूज करते समय फ्रंट अटैचमेंट स्लॉट उपलब्ध नहीं होगा और रिकॉइल को बढ़ाया जाएगा।

वेपन के लिए आए कस्टमाइज ऑप्शन

न्यू स्टेट मोबाइल अप्रैल अपडेट और भी कई नए आइटम के साथ-साथ वेपन कस्टमाइज ऑप्शन भी लेकर आया है। DSR-1 और क्रॉसबो में एक कस्माइज स्लॉट होगा। वहीं, M416 और बेरिल M762 जैसी गन को ग्रेनेड लॉन्चर अटैचमेंट मिला है। ड्रोन स्टोर में 10x डेका विजन स्कोप शामिल है।

अपडेट में आए ये नए आइटम

अपडेट के साथ आए नए आइटम में एक पॉइजन ग्रेनेड और T-RS हीलिंग आइटम शामिल हैं। पॉइजन ग्रेनेड का यूज एक स्थान पर छिपे प्लेयर्स को तितर-बितर करने या स्मोक ग्रेनेड का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। T-RS का यूज HP को ठीक करने और 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा New State April Update सर्वाइवर पास वॉल्यूम भी लाया है।

Erangel में जुड़ा यह लोकप्रिय मोड

ऊपर बताए गए नई चीजों के अलाव लोकप्रिय BR एक्सट्रीम मोड को एरंगेल में जोड़ा गया है, जिसमें 48 प्लेयर युद्ध कर सकते हैं। नए स्टेट मोबाइल प्लेयर्स स्कॉर्पियन एक लेवल वन हेलमेट और बनियान, एक फर्स्ट एड किट, बैंडेज, एक पेन किलर, एनर्जी ड्रिंक्स, एक स्मोक ग्रेनेड और 500 ड्रोन क्रेडिट जैसे शुरुआती आइटम तक पहुंच जाएंगे।