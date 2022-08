New State Mobile में आज, 18 अगस्त को एक नया अपडेट जारी किया गया है। गेम के नए वर्जन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर एक नया वेपन Lynx AMR भी जोड़ा गया है, जो 0.50 BMG ऐमो इस्तेमाल करता है। Also Read - New State Mobile में आ रहा बीटा सर्वर, नए फीचर्स टेस्ट करने का मिलेगा मौका

गेम डेवलपर ने बताया कि गेम के इसी वर्जन में Assassin’s Creed कोलैब भी जोड़ा जाएगा। इसके बारे में जानकारी आने वाले टाइम में मिलेगी। आइए New State Mobile v0.9.37 अपडेट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - गेमिंग दुनिया का अद्भुत कोलैब: PUBG Battlegrounds और New State Mobile पर चढ़ेगा Assassin's Creed का जादू

New State Mobile v0.9.37 अपडेट

नया वेपन: Krafton के फ्यूचरिस्टिक बैटल रोयाल मोबाइल गेम New State Mobile v0.9.37 में एक नया SR वेपन Lynx AMR जोड़ा गया है। यह 0.50 BMG ऐमो इस्तेमाल करता है। यह गन हर मैप में केयर पैकेज में मिलेगी। यह SR गंस में सबसे ज्यादा डैमेज करती है और वीइकल्स के आर-पार भी डैमेज कर सकती है। यह गन 10 बुलेट के साथ आती है और आपको पूरे मैप में कहीं भी इसकी एक्स्ट्रा बुलेट नहीं मिलेगी। Also Read - BGMI Top 5 Alternatives: Apex Legends से Call of Duty तक, ये मोबाइल शूटर गेम्स हैं BGMI के टॉप 5 विकल्प

सर्वाइवर पास वॉल्यूम 10: New State Mobile में नए अपडेट के साथ नया Survivor Pass Vol 10 भी जोड़ा गया है। इस पास में फीचर्ड कैरेक्टर Shy-D है। यह ड्रीम रनर फैक्शन से है। इसके सारे स्टोरी मिशन पूरे करने पर आपको इसका आउट्फिट और स्किन फ्री में मिलेगी।

With NEW STATE LABS, Assassin’s Creed collab, and more, there’s so much to check out in NEW STATE MOBILE 😎 📝 Read the full patch noteshttps://t.co/w9AlTY3GU9#NEWSTATEMOBILE #NEWSTATEPATCHNOTES pic.twitter.com/bKQLz9LVbx — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) August 18, 2022

न्यू स्टेट लैब्स: New State Mobile के नए अपडेट के साथ ही क्राफ्टन ने New State Labs को भी शुरू कर दिया है। यह गेम का बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम है, जहां प्लेयर्स भविष्य में आने वाले कॉन्टेन्ट को टेस्ट करके गेम डेवलपर को फीडबैक दे सकते हैं।

NEW STATE LABS ticket codes will be revealed at 11:00 UTC through YouTube Premiere🎟️

The code will be redeemable on a first come, first served basis and will not be usable once the participant pool has been filled.

🔗 https://t.co/ERTRsqhBwp#NEWSTATEMOBILE #BOUNTYROYALE pic.twitter.com/QJINJtLT75 — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) August 18, 2022

कोलैब: न्यू स्टेट मोबाइल के नए वर्जन में Assassin’s Creed के साथ कोलैब भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ प्लेयर्स को मिशन पूरे करने पर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड दिए जाएंगे।

Learn the secrets of survival with the new Assassin’s Creed outfits available now in NEW STATE MOBILE!

Log in now to receive 3 FREE ‘Assassin’s Creed’ crate tickets in your mail 🎟️ #NEWSTATEMOBILE #AssassinsCreed #NewStatexAssassinsCreed pic.twitter.com/pTXHtJAuyV — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) August 18, 2022

सुधार: गेम डेवलपर ने New State Mobile के नए अपडेट के साथ ढेरों सुधार भी किए हैं। Troi में आर्मरी अलार्म की टाइमिंग बदली गई है और Tram में लड़कर गिरने वाले एक्शन में भी सुधार किया गया है। Troi (Extreme) में एयर ड्रॉप को मार्क करने के लिए नया आइकन जोड़ा गया है। Deathmatch में जो प्लेयर्स कई राउंड में एक भी किल नहीं कर पाए हैं, उन्हें री-स्पॉन होने पर लेवल 4 गियर दिया जाएगा।