New State Mobile ने Erangel Extreme BR मोड के टियर पॉइंट सिस्टम में बदलाव कर दिया है। अब इस मोड में चिकन डिनर मिलने पर दोगुने पॉइंट नहीं मिलेंगे।

Erangel Extreme BR मोड अब तक टियर पॉइंट कमाने का सबसे बढ़िया जरिया था। यहां पर चिकन डिनर मिलने पर प्लेयर्स को नॉर्मल बैटल रोयाल मोड से दोगुने पॉइंट मिलते थे और मैच में जल्दी एलिमिनेट होने पर ओरिजनल मोड के मुकाबले सिर्फ आधे पॉइंट का ही नुकसान होता था। इसकी मदद से प्लेयर्स रैंकिंग में बहुत जल्दी ऊपर पहुंच सकते थे। लेकिन अब यह बदल गया है।

New State Mobile: Erangel Extreme BR मोड टियर पॉइंट में बदलाव

New State Mobile ने आज, 9 मई को Erangel Extreme BR मोड के टियर पॉइंट में बदलाव अनाउन्स किए हैं। इसने बताया कि आने वाले दिनों में इस मोड में मिलने वाले पॉइंट कम कर दिए जाएंगे।

ये बदलाव 10 मई 2022 को दोपहर 12:30 बजे से लागू होंगे। नए सिस्टम के तहत, अब New State Mobile के Erangel Extreme BR मोड में चिकन डिनर मिलने पर डबल पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि यहां पर प्लेयर्स की रैंक पुश की रफ्तार पहले से धीमी हो जाएगी।

टियर पॉइंट में कमी करने के बाद भी New State Mobile ने इस मोड की दूसरी खूबी को खत्म नहीं किया है। यहां पर ओरिजनल मोड के मुकाबले, मैच में जल्दी एलिमिनेट होने पर आधे टियर पॉइंट का ही नुकसान होता है। यह फायदा अभी भी बरकरार रहेगा।

New State Mobile ने बताया कि Erangel Extreme BR मोड का यह बदला हुआ टियर पॉइंट सिस्टम सीजन 2 के खत्म होने तक एक्टिव रहेगा। इसके बाद सीजन 3 की शुरुआत के साथ गेम के हर मोड का टियर पॉइंट सिस्टम बदल दिया जाएगा।

मौजूदा वक्त पर New State Mobile में NieR वीडियो गेम सीरीज के साथ कोलैब चल रहा है। इसके तहत NieR: Automata के पॉपुलर कैरेक्टर 2B और 9S समेत NieR Replicant वर्जन 1.22 के भी कैरेक्टर यहां मौजूद हैं। यह कोलैब गेम में 19 मई तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स NieR थीम पर बने हुए इमोट, आर्मर, वेपन और वीइकल स्किन हासिल कर सकते हैं।