New State Mobile में जल्द प्लेयर्स को एक नया मैप मिलने वाला है। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम को एक साल पहले Krafton ने लॉन्च किया था। Krafton गेम की पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए गेम में नए इवेंट और कंटेंट जोड़ रहा है। इसके अलावा, अब क्रॉफ्टन ने घोषणा की है कि वह इस अवसर पर एक नया मैप भी लाने वाला है। मैप को अगले साल गेम में लाइव कर दिया जाएगा। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

New State Mobile ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि न्यू स्टेट मोबाइल को 1 साल पूरे होने के मौक पर वे नए मैप के लिए एक कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर करना चाहते हैं। ट्वीट में यह भी बताया गया है कि इस पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा था।

अभी मैप के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, ट्वीट में इसकी लॉन्च डिटेल सामने आ गई है। ट्वीट के अनुसार, इस नए मैप को अगले साल यानी 2023 की पहली तिमाही में पेश किया जाएगा। फिलहाल, मैप के फीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डेवलपर आगे आने वाले समय में इससे संबंधित जानकारियां शेयर कर सकते हैं।

As a special reveal for our 1-year anniversary, we want to share a concept art for a new map we have been working on for a while now.

This untitled, new map is set to arrive in 1Q of 2023 📅

More details will follow soon 🔥#NEWSTATEMOBILE #NEWMAP #COMINGSOON pic.twitter.com/WOav7YafNy

— NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) November 12, 2022