New State Mobile प्लेयर्स के लिए खुशखबरी, इस महीने मिलेगा नया TDM मैप

Krafton के ग्राफिक्स हेवी बैटल रोयाल मोबाइल गेम — New State Mobile — को जल्द ही एक नया मैप मिलने वाला है। गेम डेवलपर ने इस मैप का नाम या ज्यादा डिटेल नहीं साझा की हैं लेकिन इसके टीजर से लगता है कि यह एक TDM (Team Death Match) मैप होगा। आइए इसपर नजर डाल लेते हैं।

New State Mobile के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट के जरिए गेम में जुड़ने वाले नए मैप का टीजर पोस्ट किया है। इस ट्वीट में एक मैप के अलग-अलग हिस्सों की झलक मिल रही है।

इस मैप के ऊपर 'upcoming update' भी लिखा है। इससे मालूम पड़ता है कि गेम में नया रीजन अगले अपडेट के साथ जोड़ा जाएगा। ट्वीट में यह भी हिंट दी गई है कि यह नया मैप 'Deathmatch' मोड या TDM का हिस्सा होगा।

New State Mobile ने ट्वीट में लिखा, “एक ब्रैंड न्यू मैप की झलक लीक हो गई है! अफवाहों का कहना है कि यह एक ‘Deathmatch’ मोड के लिए है…”

मैप के टीजर में हमें ब्रिज, वेयरहाउस और बैकग्राउंड में Erangel की तरह पेड़, घास और दूरी पर कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं। चूंकी यह एक TDM मैप होगा, इसलिए इसका साइज भी गेम में पहले से मौजूद डेथ-मैच मैप जैसा हो सकता है। आप नीचे लगी हुई ट्वीट में इस मैप की झलक देख सकते हैं।

A sighting of a brand-new map has been leaked!

Rumors say that this is for a ‘Deathmatch’ mode.. 🤔#NEWSTATEMOBILE pic.twitter.com/L9YbmUABfU

— NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) May 11, 2022