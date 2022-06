New State Mobile में आया बड़ा अपडेट, Troi मैप का बदल गया अंदाज

New State Mobile में इस महीने नया 0.9.33 अपडेट लाइव हुआ है। इसके साथ गेम में कई सारे नए फीचर्स लाइव हुए हैं, नए वेपन कस्टमाइजेशन जोड़े गए हैं, Troi मैप को पहले से बेहतर बनाया गया है और गेम के ढेरों बग्स को ठीक किया गया है। Also Read - PUBG: New State Mobile Season 3 हुआ रोल आउट, मिलेंगे Underbridge मैप समेत ये नए फीचर्स

New State Mobile ने 0.9.33 के पैच नोट्स का वीडियो भी जारी किया है। इस क्लिप को आप नीचे देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि गेम के नए वर्जन में हमें क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।

Also Read - New State Mobile प्लेयर्स को लगा झटका, चिकन डिनर की खुशी रह जाएगी आधी-अधूरी

New State Mobile 0.9.33 Update

New Weapon Customization: गेम के नए वर्जन में Micro UZI [C2] में लेजर लाइट जोड़ी गई है। इस अटैचमेंट के साथ हिप फायर और शोल्डर शूटिंग में डेविएशन बढ़ जाएगा और वर्टिकल रिकॉइल घट जाएगा। इसके साथ ही यहां पर M16A4 [C2] के बैरल को बेहतर किया गया है, जिसके बाद बर्स्ट फायर रेट को बढ़ाया गया है, ग्रिप स्लॉट को अनलॉक किया गया है और वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल को कम किया गया है।

Troi मैप में बदलाव: गेम के नए वर्जन में Troi मैप में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिनकी हाइलाइट टेरेन इम्प्रूवमेंट हैं। इस मैप में जगह-जगह पर हिल्स जोड़ी गई हैं और पूरे एरिया को ऊबड़-खाबड़ किया गया है।

Hot Time Bonus: New State Mobile के नए वर्जन में प्लेयर्स के लिए Hot Time Bonus जोड़ा गया है। इसकी मदद से आपको बोनस टियर पॉइंट मिलेंगे। मैच चालू होने से पहले आप देख पाएंगे कि किस मैप पर Hot Time Bonus चल रहा है। सोमवार को यह हर मैप पर मौजूद होगा।

Weapon Equip Speed: गेम में वेपन इक्विप स्पीड को बढ़ाया गया है। SMG गंस की इक्विप स्पीड 35 से 50 प्रतिशत ज्यादा हुई है और बाकी कई वेपन्स की इक्विप स्पीड 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ी है।

ऊपर बताए गए बड़े बदलाव के साथ New State Mobile में और भी छोटे-छोटे बदलाव किए गए हैं। कई सारी गंस के डैमेज में बदलाव हुए हैं। Grenade Launcher को अब M16A4 और L85A3 में जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही हीलिंग आइटम्स को ड्राइव करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। गेम में क्लाइन और टीम ढूंढने के फीचर को भी बेहतर किया गया है।