New State Mobile में जल्द ही नया अपडेट आने वाला है। New State Mobile v0.9.26 अपडेट 17 मार्च को आ रहा है। इस कारण कल यानी 17 मार्च को मेन्टनन्स के चलते गेम कुछ समय के लिए काम नहीं करेगा और प्लेयर्स गेम नहीं खेल पाएंगे। गेम के डेवलपर Krafton ने गेम के डाउनटाइम की घोषणा कर दी है। यह बैटल रॉयल गेम Android और iOS दोनों यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। न्यू स्टेट मोबाइल का नया अपडेट कई नई चीजें लेकर आएगा, जिसमें नया वेपन, Erangel मैप में बदलाव और गेम में सुधार शामिल है। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - New State Mobile Mashup टूर्नामेंट 10 मार्च से हो जाएगा शुरू, प्राइज पूल समेत जानें सभी डिटेल

New State Mobile March Update

Krafton ने New State Mobile की वेबसाइट पर घोषणा की है 17 मार्च को आने वाले मार्च अपडेट के कारण मेन्टनन्स के चलते गेम नहीं चलेगा। डाउनटाइम सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का है। हालांकि, अपेडट को इंस्टॉल करते समय यदि को समस्या आती है तो डाउनटाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। Also Read - Free Fire Ban के बाद BGMI बैन होने की उड़ी अफवाह, जानें पूरा मामला

गेम में आएगी नई हाइपर कार Also Read - New State Mobile के पेश किया नया सर्वाइवर पास, गेम में आए नए स्टोरी मिशन्स

New State Mobile March Update के साथ गेम में एक नई McLaren Hypercar जुड़ जाएगी। क्राफ्टन द्वारा शेयर की गई वीडियो के अनुसार, अपकमिंग मार्च अपडेट iOS और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए फ्रेम ऑप्टिमाइजेशन ममालों को सुलझाएगा।

इस मैप को मिलेगा अपडेट

अपडेट का साथ एरंगेल मैप को भी अपडेट मिल रहा है। इसमें अवानपोस्ट नाम का एक नया क्षेत्र जोड़ा जा रहा है। क्राफ्टन के अनुसार, फेरी पियर को एक नया लूट क्षेत्र दिया जा रहा है।

जुड़ रही नई मशीन गन

न्यू स्टेट मोबाइल v0.9.26 अपडेट में एक नया वेपन MG3 भी जोड़ा जाएगा। यह 75 बुलेट वाली एक ऑटो फायरिंग मशीन गन है। इसमें 2 फायरिंग मोड 660 RPM और 990 RPM मिलेंगे। क्राफ्टन के अनुसार यह प्रोन शूटिंग के दौरान रिकॉइल को कम करने के लिए एक स्कोप और एक बिपॉड सपोर्ट करता है। अपकमिंग अपडेट में ड्रम मैगजीन के साथ C2 समेत अन्य वेपन के लिए नया ऑप्टिमाइजेशन भी जोड़ा जाएगा।

वेपन में होंगे ये बदलाव

नए अपडेट के बाद न्यू स्टेट मोबाइल प्लेयर्स, जो वाहन में होंगे वाहन के नष्ट हो जाने के बाद खत्म हो जाएंगे। साथ ही वाहन से दुश्मनों पर फायरिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब इन्हें चलाना भी पहले से ज्यादा कठिन हो जाएगा। New State Mobile 0.9.26 अपडेट के बाद प्लेयर्स को वेपन स्किन और पैराशूट स्किन जैसे रिवॉर्ड मिलेंगे। Conqueror tier को बनाए रखने के लिए प्लेयर्स को SMG/SG अपडेट टोकन और SR/DMR अपडेट टोकन दिया जाएगा।