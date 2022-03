New State Mobile नई टूर्नामेंट सीरीज लेकर आ रहा है। पिछले महीने हुए New State Mobile Open Challenge के बाद अब इस बैटल रॉयाल गेम के डेवलपर Krafton ने अगले ऑनलाइन टूर्नामेंट New State Mobile Mashup की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट प्लेयर्स को अपने आपको साबित करने का मौका दे रहा है। इस North American (NA) इवेंट में चार सप्ताह की सीरीज होगी, जिसमें इन्फ्लुएंसर होस्टेड टूर्नामेंट और एक ओपन क्वालीफायर फॉर्मेट शामिल है। इन्फ्लुएंसर होस्टेड टूर्नामेंट की शुरुआत 10 मार्च से हो जाएगी। पूरी डिटेल जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire Ban के बाद BGMI बैन होने की उड़ी अफवाह, जानें पूरा मामला

New State Mobile Mashup के इन्फ्लुएंसर टूर्नामेंट

New State Mobile के इस इवेंट में कई टूर्नामेंट होंगे, जिनकी शुरुआत 10 मार्च से हो जाएगी। Jacob “chocoTaco” Throop, Wynndham “Wynnsanity” Curtis और Noah “NoahFromYT” Timothy Beck जैसे टॉप टियर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स अपकमिंग New State Mobile Mashup इवेंट के हिस्से के रूप में वीकली क्वालीफायर टूर्नामेंट होस्ट करेंगे। Also Read - New State Mobile के पेश किया नया सर्वाइवर पास, गेम में आए नए स्टोरी मिशन्स

प्रत्येक इवेंट में से टॉप परफॉर्मर अप्रैल में होने वाले ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगे। ओपन क्वालिफायर भी होंगे, जिसमें कोई भी अपनी टीम के साथ भाग ले सकता है। तीन इन्फ्लुएंसर-होस्टेड टूर्नामेंटों में से प्रत्येक में 5,000 अमरीकी डालर (3.85 लाख रुपये) का पुरस्कार पूल होगा। Also Read - New State Mobile के लिए शुरू हुआ नया Mileage Point सिस्टम, मिलेगा स्पेशल रिवॉर्ड

Wynnsanity द्वारा होस्ट किया गया टूर्नामेंट 10 मार्च को होगा। वहीं, chocoTaco का टूर्नामेंट 17 मार्च और Noah वाला टूर्नामेंट 24 मार्च को होगा।

Open Qualifiers

न्यू स्टेट मोबाइल मैशप टूर्नामेंट सीरीज के दौरान ओपन क्वालिफायर के तीन सेट होंगे। इसमें $10,000 USD (लगभग 7,71,202 रुपये) का प्राइज पूल होगा। प्रत्येक ओपन क्वालीफायर में भाग लेने के लिए अधिकतम 128 टीमें रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। प्रत्येक क्वालीफायर से टॉप तीन टीमें ग्रैंड फाइनल में पहुंचेंगी। पहला क्वालिफायर 11 से 13 मार्च, दूसरा क्वालिफायर 18 से 20 मार्च तक चलेगा और तीसरा क्वालिफायर 25 से 27 मार्च तक चलेगा।

Grand Final

इन्फ्लुएंसर-होस्टेड टूर्नामेंट और ओपन क्वालिफायर के जरिए क्वालीफाई करने वाली 16 टीमों के लिए होने वाले Grand Finale का प्राइज पूल $200,000 USD का होगा। इसके अलावा MPV के लिए $5,000 का बोनस मिलेगा। Finale में इन्फ्लुएंसर-होस्टेड टूर्नामेंट के माध्यम से क्वालीफाई करने वाली तीन टीमें और ओपन क्वालिफायर के माध्यम से क्वालीफाई करने वाली नौ टीमें चार वाइल्डकार्ड टीमों से जुड़ेंगी, जिनके बारे में भविष्य में बताया जाएगा। यह 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक चलेगा।

कहां देख पाएंगे टूर्नामेंट और कौन हो सकता है शामिल?

इन सभी टूर्नामेंट को New State Mobile के आधिकारिक YouTube चैनल पर देखा जा सकेगा। पूरे टूर्नामेंट सीरीज का प्राइज पूल कुल $250,000 (लगभग एक करोड़ 50 लाख रुपये) होगा। ध्यान रखें कि इनके लिए केवल उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में रहने वाले प्लेयर्स ही भाग ले सकते हैं।