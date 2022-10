New State Mobile बैटल रॉयल गेम के लिए नया Halloween Contest आज यानी 24 अक्टूबर को शुरू हुआ है। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेकर प्लेयर फ्री में Killer Clown Mask जीत सकते हैं। वहीं, कल यानी 25 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे से Krafton के इस गेम में नया Boss Event शुरू हो रहा है। इसके लिए आज यानी 24 अक्टूबर को रजिस्टर करा सकते हैं। इस इवेंट में प्लेयर्स के पास 280 तक फ्री चिकन मेडल्स जीतने का मौका है। न्यू स्टेम मोबाइल ने इस अपकमिंग इवेंट में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन फोरम अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। Also Read - NEW STATE MOBILE के लिए आया Boss Hunt इवेंट, जीत सकते हैं 280 चिकन मेडल्स

इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले 100 पार्टिशिपेंट्स को Killer Halloween Mask दिया जाएगा। यह हैलोवीन इवेंट आज यानी 24 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। आइए, जानते हैं New State Mobile (PUBG New State) के इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के नियमों के बारे में…

What are you going to wear for the NEW STATE MOBILE Halloween contest? 👻

Take a screenshot in the Halloween-themed lobby with your favorite costume for your chance to win the 'Killer Clown Mask' 🤡

🎃Participate now🎃https://t.co/VdXGBvzOJQ#NEWSTATEMOBILE #NEWSTATEHALLOWEEN pic.twitter.com/avplpyDxoH

