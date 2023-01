New State Mobile के लिए आया नया अपडेट, गेम में जुड़े TDM मोड समेत कई धांसू फीचर्स

New State Mobile (PUBG New State) के लिए नया अपडेट आया है, जिसमें टीम डेथमैच मोड (TDM) और ARENA मैप गेम में जुड़े हैं। साथ ही, Krafton ने गेम के मेटा (Meta) में कई तरह के बदलाव किए हैं। गेम डेवलपर ने इस बैटल रॉयल गेम के नए अपडेट को Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए रोल आउट किया है। नए अपडेट के साथ गेम को बैलेंस बनाने के लिए कई बड़े बदलाव हुए हैं। गेमर्स को कई नए वीपन, वीकल्स और ड्रोन मिलेंगे। यही नहीं, शूटिंग गैलरी और Siege मोड के लिए नए पैटर्न के साथ-साथ नए सर्वाइवर पास समेत कई आइटम जोड़े गए हैं। आइए, जानते हैं इस नए अपडेट के साथ जुड़ने वाले नए फीचर्स के बारे में… Also Read - New State Mobile ने की Happy NEW STATE Holidays Event के विनर की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

New State Mobile गेम के बड़े बदलाव

Krafton ने बताया कि गेमर्स के फीडबैक के आधार पर New State Mobile के मेटा में यह बदलाव किया गया है। अब गेम में दिखने वाले वेपन और वीकल्स में प्लेयर्स को और बेहतर डायनैमिक एक्सपीरियंस मिलेगा। अपडेट के बाद गेम में मिलने वाले वीकल्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव की गई है, जिनमें Vrion, Electron और UAZ शामिल हैं।

गेम में मिलने वाली इन गाड़ियों की एवरेज स्पीड बढ़ाई गई है। साथ ही, इसकी हैंडलिंग को और बेहतर बनाया गया है। वीपन्स की बात करें तो SMG का लॉन्ग रेंज डैमेज बढ़ाया गया है। यही नहीं, गेम में मौजूद ड्रोन स्टोर के कूल डाउन पीरियड को कम किया गया है। गेम डेवलपर में न्यू स्टेट मोबाइल में मिलने वाले आइटम की प्राइस को एडजस्ट किया गया है।

TDM (टीम डेथमैच मोड)

New State Mobile गेम ARENA में टीम डेथमैच मोड (TDM) को जोड़ा गया है। पहले ARENA में राउंड डेथमैच मोड (RDM) खेलने को मिलता था। TDM में जो भी टीम पहले 30 खिलाड़ियों को बाहर करेगी, वो गेम जीत लेगी। एलिमिनेशन के साथ प्लेयर्स को बेस के आस-पास रेंडम लोकेशन पर रीस्पॉन का मौका भी मिलेगा। हालांकि, TDM मोड के सेंटर मैप में केयर पैकेज नहीं मिलेगा।

न्यू स्टेट मोबाइल में होने वाले नए अपडेट के साथ शूटिंग गैलरी को भी अपग्रेड किया गया है। गेम में अब SR (शूटिंग रेंज) के अतिरिक्त प्वाइंट्स को कम कर दिया गया है। अब प्लेयर्स को शूटिंग रेंज में 800 के बदले 500 प्वाइंट्स दिए जाएंगे। Siege मोड को पिछले महीने गेम में जोड़ा गया है। नए अपडेट के साथ इसके पैटर्रन में अतिरिक्त बदलाव किया गया है। साथ ही, इसकी रैंकिंग को रिसेट किया गया है।

सर्वाइवर पास

New State Mobile के इस अपडेट के साथ सर्वाइवर पास वॉल्यूम 15 जोड़ा गया है। इसमें प्लेयर्स को कीपर की बैकग्राउंड स्टोरी देखने को मिलेगी। मिशन पूरा होने के बाद प्लेयर्स को कीपर का फेस अपीयरेंस रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा।