New State Mobile के डेवलपर और पब्लिशर Krafton ने NieR वीडियो गेम सीरीज पब्लिशर Square Enix के साथ कोलैब किया है। इसके तहत NieR: Automata के पॉपुलर कैरेक्टर 2B और 9S समेत NieR Replicant वर्जन 1.22 के भी कैरेक्टर जोड़े जाएंगे।

कैरेक्टर के साथ New State Mobile गेम में NieR गेम्स की थीम पर आधारित कॉन्टेन्ट भी जोड़ा जाएगा। यह सारा नया कॉन्टेन्ट गेम के भविष्य में आने वाले अपडेट के जरिए ऐड किया जाएगा। यह अपडेट 29 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा।

New State Mobile में जुड़ेगा NieR गेम के कैरेक्टर और कॉन्टेन्ट

New State Mobile ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि गेम में 29 अप्रैल को एक नया अपडेट आएगा। इस अपडेट के साथ में गेम में NieR: Automata और NieR Replicant वर्जन 1.22 कोलैब लाइव होगा। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

Finally, the long-awaited collaboration with NieR:Automata and NieR Replicant ver.1.22 is coming to NEW STATE MOBILE on April 29✨#NEWSTATEMOBILE #NieR #NewStatexNieR @NieRGame pic.twitter.com/PM0QRv6jfd — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) April 26, 2022

New State x NieR कोलैब क्राफ्टन के गेम में 29 अप्रैल से 19 मई तक लाइव रहेगा। इस दौरान New State Mobile में इवेंट चलेंगे, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स इमोट, आर्मर, वेपन और वीइकल स्किन हासिल कर सकते हैं। NieR सीरीज पर आधारित रिवॉर्ड में 2B, 9S और A2 जैसे कैरेक्टर का सेट मौजूद होगा।

इसके अलावा गेम में NieR सीरीज पर आधारित इन-गेम रिवॉर्ड इवेंट भी शामिल होगा। यहां थीम मिशन पूरे करके प्लेयर्स NieR सीरीज प्रोफाइल आइकन, प्रोफाइल फ्रेम और फ्रेम इफेक्ट जैसी चीजें भी हासिल कर सकते हैं।

Unexpected characters have arrived on the Battleground to grab the chicken dinner. Survive with the NieR Squad Now! @NieRGame pic.twitter.com/b8PTtsdMkl — PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) April 3, 2022

अलग खबर में PUBG: Battlegrounds में भी NieR कोलैब शुरू हो चुका है। यह गेम में 30 अप्रैल तक लाइव रहेगा। PUBG: Battlegrounds ने भी ट्विटर पर इस कोलैब के बारे में पोस्ट किया है। यहां आप NieR सीरीज के कैरेक्टर को पबजी के बैटल में देख सकते हैं।