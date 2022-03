PUBG New State Mobile Play Erangel 2051 इवेंट शुरू हो गया है। हाल में गेम के डेवलपर Krafton ने Android और iOS के लिए मार्च अपडेट रिलीज किया है। अपडेट के साथ इस लोकप्रिय बैटल रॉयाल गेम में McLaren 765LT सुपर कार जुड़ गई है। साथ ही Erangel 2051 मैप पर एक नई लोकेशन भी ऐड हुई है। Also Read - New State Mobile में कल आ रहा v0.9.26 अपडेट, जानें कब तक नहीं खेल पाएंगे गेम

इस मौके पर Krafton एक नया Play Erangel 2051 इवेंट लेकर आया है। इवेंट ने गेम में 2 लिमिटेड टाइम चैलेंज जोड़े हैं। हालांकि, इसके लिए क्राइटेरिया है। योग्य प्लेयर्स New State Mobile Play Erangel 2051 इवेंट के दोनों चैलेंज में शामिल हो सकते हैं। इस इवेंट में प्लेयर्स को कई धमाल रिवॉर्ड मिलेंगे। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

New State Mobile Play Erangel 2051 Challenge 1 Details

इवेंट गेम में आज यानी 25 मार्च से लाइव हो गया है और 30 मार्च, 2022 तक चलेगा। इसकी जानकारी New State Mobile ने आधिकारिक ट्विटर हेंडल से ट्वीट कर दी है। इस इवेंट के दौरान डेवलपर रेंडम 500 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा। ये उन लोगों में से होंगे, जो इवेंट की अवधि के दौरान 3 दिनों से अधिक समय तक दिन में 4 बार Erangel 2051 खेलते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर ये प्लेयर्स 50 पास टोकन, 2 Erangel 200 परसेंटेज BP कार्ड और 3 BP रेंडम बॉक्स पा सकते हैं।

✨NEW STATE EVENT✨

Play the newly updated #Erangel2051 to earn special rewards! 🔗 For more details on this event, visit our website:⁣https://t.co/VVHZ7D629A #NEWSTATEMOBILE #NEWSTATEEVENT pic.twitter.com/k9mcUH4Yig — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) March 24, 2022

New State Mobile Erangel 2051 Challenge 2 Details

दूसरे चैलेंज में क्रॉफ्टन उन रेंडम 400 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा, जो इवेंट अवधि के दौरान एरंगेल 2051 में पांच से अधिक बार चिकन डिनर जीतें होंगे। रिवॉर्ड के तौर ये प्लेयर्स 100 पास टोकन, एक चिकन मेडल बोनस कार्ड (+2) और दो रॉयल चेस्ट टिकट पा सकते हैं। क्राफ्टन न्यू स्टेट मोबाइल प्ले एरंगेल 2051 इवेंट के अंत में प्लेयर्स के डेटा के आधार पर विजेताओं का फैसला किया जाएगा।

रिवॉर्ड 7 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे IST से इन-गेम ईमेल के जरिए भेज दिए जाएंगे। प्लेयर्स को ध्यान देना चाहिए कि अगर क्राफ्टन ने प्लेयर्स का खेल में अनियमित व्यवहार नोटिस किया तो वे उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं।