New State Mobile में कल आएगा नया अपडेट, जानें कब खत्म होगा मेंटेनेंस

New State Mobile में कल, यानी 22 सितंबर 2022 को नया अपडेट आने वाला है। इस अपडेट के साथ गेम में एक नया मैप- Akinta जोड़ा जाएगा और साथ में McLaren के साथ कोलैब भी लाइव होगा। इस अपडेट से पहले गेम मेंटेनेंस के लिए बंद होगा। गेम डेवलपर क्राफ्टन ने अब इस मेंटेनेंस का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है।

New State Mobile में 22 सितंबर को UTC टाइम के अनुसार रात 12 बजे से लेकर 7:00 बजे तक गेम के सर्वर डाउन रहेंगे। भारतीय समय अनुसार यह समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 तक है। प्लेयर्स New State Mobile के नए अपडेट के लाइव होते ही इसे डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन गेम मेंटेनेंस पीरियड के बाद ही चालू हो पाएगा।

New State Mobile v0.9.39

New State Mobile v0.9.39 के साथ गेम में Akinta नाम का नए मैप और नए वेपन AK Alpha के साथ गन कस्टमाइजेशन और ढेरों दूसरे अपडेट जोड़े जाएंगे। गेम डेवलपर इन बदलाव के बारे में पहले ही जानकारी दे चुका है। गेम के पैच नोट New State Mobile के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव हो चुके हैं। इनके बारे में जानने के लिए आप नीचे दिया गया वीडियो देख सकते हैं:

Akinta मैप पर प्लेयर्स बैटल रोयाल मैच खेल पाएंगे। यहां पर Bounty Royale का लेवल 4 गियर भी मौजूद होगा। इसके साथ ही यहां एक एक्सक्लूसिव 5-सीटर वीइकल Vcab भी मिलेगा। Akinta में ट्रैम की रफ्तार Troi मैप से ज्यादा होगी।

NEW STATE MOBILE’s Akinta is almost here!

Experience our newest battleground on SEP 22.#NEWSTATEMOBILE #AKINTA pic.twitter.com/uHBIZvISvt — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) September 20, 2022

New State Mobile के नए अपडेट के साथ एक नया वेपन AK Alfa भी जोड़ा जाएगा। यह गन 7.62mm ऐमो इस्तेमाल करेगी। गेम डेवलपर का कहना है कि इस गन का डैमेज प्रति शॉट सबसे ज्यादा होगा। यह AR वेपन भी muzzle, scope, grip और magazine जैसे अटैचमेंट सपोर्ट करेगा।