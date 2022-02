New State Mobile के पेश किया नया सर्वाइवर पास, गेम में आए नए स्टोरी मिशन्स

New State Mobile या PUBG New State अपडेट 0.9.24 ने सर्वाइवर पास वॉल्यूम.4 पेश किया है। यह सर्वाइवर पास बेहतरीन रिवॉर्ड के साथ आया है। इसमें आउटफिट, स्किन, वेपन स्किन, इमोट और बहुत कुछ शामिल हैं। Also Read - New State Mobile के लिए शुरू हुआ नया Mileage Point सिस्टम, मिलेगा स्पेशल रिवॉर्ड

प्रीमियम सर्वाइवर पास वाले प्लेयर्स भी हर हफ्ते नए स्टोरी मिशनों तक पहुंच पाएंगे। यहां अरनी 'मेहेम' कोपेलसन और उनके गिरोह के साथ मिलकर काम करेंगे। नए सीजन पास के साथ न्यू स्टेट मोबाइल ने हाल ही में राउंड डेथमैच मोड गेम में ऐड किया है, जो डेथमैच के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाता है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

New State Mobile में आए नए स्टेरी मिशन्स

Kopelson क्रिसमस ईव पर हथियारों, दवाओं और भोजन जैसी सामनों को लेकर हथियारों से निपटने वाले बाइकर्स के अपने गिरोह के साथ Troi में पहुंचे थे। शेरिफ बेरी ने पहले कोपेलसन को रैकेटियरिंग और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोपेलसन की कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। खेल में अब तक जोड़े गए सभी कहानी मिशन नीचे बताए गए हैं।

पहला सप्ताह

Troi में 5 Mayhem स्टिकर पाएं

Troi के ट्रेलर पार्क क्षेत्र में 3 टूलबॉक्स खोजें

ट्रोई के ट्रेलर पार्क क्षेत्र में डौग की व्हिस्की फ्लास्क खोजें

दूसरा सप्ताह

Troi के Trailer Park से 3 मेहेम बकल पाएं

Troi में 5 खाली पानी के कनस्तर खोजें

ट्रोई के कब्रिस्तान क्षेत्र में 3 गुलाब खोजें

गेम में जुड़ा नया मोड

New State Mobile ने हाल ही में राउंड डेथमैच मोड जोड़ा है, जो एक 4v4 गेम मोड है। यहां 7 में से 4 राउंड जीतने वाली पहली टीम मैच जीत जाती है। टीमें बिल्कुल नए एरिना मैप पर लड़ेंगी और मैच की शुरुआत से जोन प्रतिबंधित रहेगा।

पहले चरण में जोन को मैप के केंद्र के चारों ओर सेट किया जाएगा और यह चरण 2 में केयर पैकेज के पास होगा। राउंड डेथमैच में टीडीएम के समान डिफॉल्ट हथियार प्रीसेट हैं और आप प्रत्येक दौर की शुरुआत में अपने पसंदीदा वर्तमान का चयन करने में सक्षम होंगे। इनके साथ ही, AUG, P90 और Groza जैसे हथियार प्रत्येक दौर में मैप पर बेतरतीब ढंग से दिखाई देंगे।