New State Mobile में 21 जुलाई को आएगा नया अपडेट, मिलेगा नया मैप और वेपन

New State Mobile में नया अपडेट आने वाला है। गेम डेवलपर ने नए 0.9.35 वर्जन के पैच नोट जारी कर दिए हैं। नए अपडेट के साथ गेम में नए फीचर्स के साथ Team Deathmatch के लिए एक नया एक्सक्लूसिव मैप और एक ब्रैन्ड-न्यू वेपन भी जोड़ा जाएगा।

New State Mobile में अपडेट आने से पहले गेम के सर्वर मेंटेनेंस के लिए बंद रहेंगे। गेम डेवलपर ने इस मेंटेनेंस का शेड्यूल भी अनाउंस किया है। नया अपडेट गेम में 21 जुलाई को आएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

New State Mobile सर्वर मेंटेनेंस

New State Mobile के सर्वर मेंटेनेंस के लिए 21 जुलाई को 00:00 – 06:00 (UTC) तक बंद रहेगा। भारतीय समय अनुसार गेम के सर्वर 21 जुलाई को 5:30 am से 11:30 am तक बंद रहेंगे।

मेंटेनेंस पीरियड के बाद प्लेयर्स गेम का अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर या गैलक्सी स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और iPhone यूजर्स इसे एप्पल ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं।

Hello, Survivors.

The game servers will be closed for maintenance on JUL 21 from 00:00 – 06:00 (UTC).#NEWSTATEMOBILE #UPDATENOTICE pic.twitter.com/cIQUYjRXZJ — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) July 19, 2022

गेम डेवलपर का कहना है कि अगर अपडेट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आपको ऐप को फोर्स क्विट करके फिरसे चालू करना चाहिए। इसने यह भी कहा कि कुछ डिवाइस के लिए अपडेट आने में थोड़ी देरी हो सकती है।

New State Mobile 0.9.35 Update

New State Mobile 0.9.35 Update के साथ गेम में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। गेम डेवलपर ने एक यूट्यूब वीडियो के जरिए नए अपडेट के पैच नोट जारी किए हैं। इस वीडियो को आप नीचे देख सकते हैं:

नए अपडेट के साथ एक नया TDM मैप Exhibit Hall जोड़ा जाएगा। यह एक स्टेडियम जैसा एरिया है, जहां पर प्लेयर्स ऊपर लेवल पर जाकर वर्टिकल फाइट भी कर सकते हैं।

New State Mobile 0.9.35 अपडेट में एक नया वेपन MP-155 Ultima भी जोड़ा जाएगा। आप ऊपर दी हुई वीडियो में इस गन का लुक देख सकते हैं। नए मैप और नए वेपन के अलावा नए अपडेट में गनप्ले अपडेट, Troi (Extreme) में सुधार, कुछ नए इन-गेम अपडेट, ग्राफिक्स में सुधार और आउट-गेम अपडेट भी जोड़े गए हैं।