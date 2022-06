New State Mobile खेलने में हो रही परेशानी? यह अपडेट कर देगा सब कुछ फिक्स

New State Mobile के पिछले बड़े अपडेट के बाद गेम में कई सारे बग्स आ गए थे। इसकी वजह से प्लेयर्स को कई तरह की दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था। अब गेम डेवलपर ने एक नया अपडेट पेश किया है, जो इन परेशानियों को दूर करने का दावा करता है। Also Read - BGMI डेवलपर का नया गेम Road to Valor: Empires हुआ लॉन्च, ऐसे करें डाउनलोड

"इन मुद्दों के अलावा जिन्हें अपडेट के जरिए ठीक किया जाएगा, हम प्लेयर्स द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य समस्याओं को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना जारी रखेंगे। हम आपको फिक्स किए हुए इशू के बारे में नोटिस के जरिए सूचित करेंगे," क्राफ्टन ने आगे कहा।

New State Mobile के एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए अपडेट आ चुका है। गेम डेवलपर ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर और सैमसंग गैलेक्सी स्टोर पर अपडेट को 22 जून को भेजा गया था और एप्पल ऐप स्टोर पर यह अपडेट 23 जून को आया था।

गेम में पिछले अपडेट के बाद कुछ बिल्डिंग, मैप, सराउन्डिंग और कुछ भौगोलिक फीचर्स ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। नए अपडेट के साथ इसे ठीक कर दिया गया है।

