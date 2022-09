New State Mobile v0.9.39 हुआ लाइव, यहां जानें नए Akinta मैप के सभी फीचर्स

New State Mobile में 0.9.39 वर्जन लाइव हो गया है। इस अपडेट के साथ गेम में Akinta नाम का नया मैप और AK Alpha नाम का एक नया वेपन जोड़ा गया है। गेम के इसी वर्जन में नए गन कस्टमाइजेशन और ढेरों दूसरे अपडेट भी जोड़े गए हैं। गेम डेवलपर ने यह भी बताया कि New State Mobile v0.9.39 में McLaren के साथ कोलैब भी लाइव होगा। इस नए वर्जन की हाइलाइट Akinta मैप है, जिसे अब गेम के बैटल रोयाल मोड में डिफॉल्ट मैप बना दिया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - New State Mobile में कल आएगा नया अपडेट, जानें कब खत्म होगा मेंटेनेंस

New State Mobile v0.9.39: Akinta मैप

New State Mobile का मेंटेनेंस टाइम पूरा हो चुका है। गेम में अब v0.9.39 वर्जन लाइव हो चुका है। इसके साथ ही गेम में नया बैटल रोयाल मैप Akinta जोड़ा गया है। यह 4×4 मैप है, जहां पर एक साथ 64 प्लेयर्स उतरेंगे। Troi और Erangel के बैटल रोयाल मोड की तरह इस मैप पर भी आखिर तक सर्वाइव करने वाला प्लेयर या टीम जीत हासिल करेगी। यहां पर भी रीक्रूट, ड्रोन स्टोर और दूसरे बैटल रोयाल फीचर्स काम करेंगे। Also Read - स्पेशल PUBG ID के नाम पर जालसाज ने ठगे 99,000 रुपये, जानें पूरा मामला

गेम डेवलपर का कहना है कि New State Mobile का नया Akinta मैप अफ्रीका पर आधारित है, जो 2051 में सेट है। इस मैप पर प्लेयर्स को एक एक्सक्लूसिव 5-सीटर वीइकल Vcab भी मिलेगा। Akinta में ट्रैम की रफ्तार Troi मैप से ज्यादा होगी और Bounty Royale का लेवल 4 गियर भी मौजूद होगा। Akinta मैप के बैटल रोयाल मैच में भी बाकी मैप्स की तरह ही टियर पॉइंट मिलेंगे।

New State Mobile के नए अपडेट के साथ एक नया वेपन AK Alfa भी जोड़ा जाएगा। यह गन 7.62mm ऐमो इस्तेमाल करेगी। गेम डेवलपर का कहना है कि इस गन का डैमेज प्रति शॉट सबसे ज्यादा होगा। यह AR वेपन भी muzzle, scope, grip और magazine जैसे अटैचमेंट सपोर्ट करेगा।