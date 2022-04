New State Mobile ने Spring Series Europe 2022 का अनाउंसमेंट किया है। यह एक वीकली टूर्नामेंट है, जिसे गेम डेवलपर ESL के साथ मिलकर होस्ट कर रहा है। Also Read - New State Mobile Play Erangel 2051 इवेंट हुआ शुरू, मिल रहे पास टोकन समेत कई रिवॉर्ड

New State Mobile के वीकली स्प्रिंग सीरीज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। यह टूर्नामेंट 14 अप्रैल से शुरू होगा और 2 जून तक चलेगा। 8 हफ्ते तक चलने वाले स्प्रिंग सीरीज में चुनिंदा देशों के प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। आइए इस टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं।

New State Mobile: Spring Series Europe 2022

New State Mobile का Spring Series Europe 2022 एक वीकली टूर्नामेंट है, जिसमें ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं।

हर टीम में 4 कोर प्लेयर्स और एक ऑप्शन सब्स्टिट्यूट मेम्बर हो सकता है। टूर्नामेंट में केवल 128 स्पॉट हैं, जो क्रम-अनुसार बांट दिए जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच 14 अप्रैल को खेल जाएगा, जिसके बाद 2 जून तक हर हफ्ते मैच खेले जाएंगे।

हर मैच में तीन राउन्ड होंगे। हर हफ्ते आधी टीम बाहर हो जाएंगी। हर हफ्ते के विनर को चेस्ट कूपन और चिकन मेडल मिलेंगे। गेम में हिस्सा लेने के लिए प्लेयर्स की उम्र 16 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। मैच TROI और TROI (Extreme) मैप पर खेले जाएंगे। हर लॉबी में 4-4 प्लेयर्स की 16 टीम होंगी। रजिस्ट्रेशन के आधार पर लॉबी का साइज बदल भी सकता है।