रोल प्लेइंग गेम खेलने वालों के लिए इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई है। Noah's Heart का मोबाइल वर्जन अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर लाइव हो गया है। यह एक फ्री-टू-प्ले गेम है, जिसे प्ले स्टोर पर एक ही दिन में एक लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह गेम मोबाइल प्लैटफॉर्म के साथ-साथ PC पर भी मौजूद है।

अगर आपने Genshin Impact खेला है तो आपको Noah's Heart काफी हद तक जाना पहचाना लगेगा। मगर यहां पर कैरेक्टर स्टाइल में साफ तौर पर बदलाव देखा जा सकता है। Noah's Heart में शुरुआती वर्ल्ड काफी हद तक Genshin Impact के Mondstadt रीजन जैसा लगता है, लेकिन यहां पर एयर-बलून में सफर करने, घोड़े की सवारी करने और कार चलाने जैसे दूसरे कई सारे नए एलीमेंट मौजूद हैं।

