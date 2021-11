Free Fire या PUBG Mobile नहीं, इस मोबाइल गेम ने की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई

Free Fire और PUBG Mobile दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर मोबाइल गेम्स में से एक हैं। फ्री फायर जहां अक्टूबर 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल गेम बना, पबजी मोबाइल भी इसी लिस्ट में 8वें नंबर पर रहा। मगर कमाई के मामले में इन दोनों गेम्स को एक अन्य गेम Honor of Kings ने पछाड़ दिया है। Also Read - Free Fire में शुरू हुआ Booyah Day Login इवेंट, हर दिन मिलेगा फ्री रिवॉर्ड

Sensor Tower ने October 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल गेम्स की लिस्ट पब्लिश की है। डाउनलोड नंबर्स की बात हम पहले ही कर चुके हैं, जिसे आप यहां पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहां पर हम दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें Tencent के Honor of Kings ने बाजी मारी है।

Honor of Kings: सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम

Sensor Tower के डेटा के मुताबिक, अक्टूबर 2021 में Honor of Kings दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम है। इसने प्लेयर स्पेंडिंग में $329 मिलियन कमाए हैं, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2,449 करोड़ रुपये बनते हैं। पिछले साल के मुकाबले यह कमाई 46.2% बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है, जहां से इस गेम का 96.7% रेवेन्यु आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, Honor of Kings एप्पल ऐप स्टोर पर भी कमाई के मामले में भी टॉप पर है, मगर गूगल प्ले स्टोर की टॉप 10 लिस्ट से यह गायब है।

PUBG Mobile और Free Fire ने कितना कमाया

Sensor Tower के मुताबिक, अक्टूबर 2021 में कमाई के मामले में Honor of Kings के ठीक पीछे PUBG Mobile है। इस गेम ने पिछले महीने $197 मिलियन कमाए हैं, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1,466 करोड़ रुपये बनते हैं। पबजी मोबाइल की कमाई में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीनी प्लेयर्स की है, जहां पर यह Game For Peace नाम से चलता है। ऐप स्टोर पर भी PUBG Mobile कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर है, मगर गूगल प्ले स्टोर पर यह पांचवें नंबर पर है।

कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर Candy Crush Saga है, जिसके ठीक पीछे चौथे नंबर पर Garena Free Fire है। यह गेम एप्पल ऐप स्टोर की टॉप 10 लिस्ट से गायब है मगर गूगल प्ले स्टोर पर यह कमाई के मामले में सबसे ऊपर है।

Sensor Tower की अक्टूबर 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम्स की लिस्ट इस तरह है– Honor of Kings, PUBG Mobile, Candy Crush Saga, Garena Free Fire, League of Legends: Wild Rift, Roblox, Coin Master, Genshin Impact, Harry Potter: Magic Awakened, Pokemon GO।