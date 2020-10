Paytm First Games ऐप की गूगल प्ले स्टोर पर दो हफ्ते बाद हुई वापसी

Paytm First Games की गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर वापसी हो गई है। इस ऐप को गूगल ने दो हफ्ते पहले Paytm ऐप के साथ बाहर कर दिया था। हालांकि गूगल ने Paytm ऐप को उसी दिन प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया था। लेकिन Paytm First Games पर कैश ट्रांसजेक्शन के साथ फैंटेसी गेम्स के चलते गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया था। Also Read - Google Pixel 5 का हैंड्स ऑन वीडियो आया सामने, नजर आया अंडर डिस्प्ले स्पीकर

पेटीएम ने अपने ब्लॉग पर Paytm First Games के गूगल प्ले स्टोर पर वापसी की जानकारी दी है। नोएडा स्थित One97 Communications के स्वामित्व वाली पेटीएम ने गूगल प्ले स्टोर पर फ्री फैंटसी स्पोर्टस के साथ वापसी की है। हालांकि इस ऐप का प्रो वर्जन सीधे कंपनी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। Also Read - Paytm ने भारतीय डेवलपर्स के लिए लॉन्च किया Mini App Store, Ola, Dominos समेत 300 से ज्यादा ऐप हुए लिस्ट

Paytm First Games ऐप का प्रो वर्जन पहले गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद था, जिसमेंं यूपीआई, कार्ड और नेटबैंकिंग के जरिए रुपये ट्रांजेक्शन कर फैंटसी गेम्स खेले जा सकते हैं। जो कि गूगल प्ले स्टोर की गाइडलाइन्स के खिलाफ है। इसी के चलते गूगल ने बीते दो हफ्ते पहले Paytm और Paytm First Games को प्ले स्टोर से बाहर कर दिया था। Also Read - Google Pixel 4a स्मार्टफोन इस तारीख को होगा भारत में लॉन्च, क्या Galaxy M51 को देगा टक्कर

Paytm को गूगल प्ले स्टोर से बाहर इसलिए किया था क्योंकि Paytm ऐप से कंपनी ने डायरेक्ट Paytm First Games ऐप को लिंक किया था। बाद में Paytm ने इस लिंक को ऐप से हटाया और गूगल ने Paytm ऐप को उसी दिन गूगल प्ले स्टोर पर वापस कर दिया था। अब पेटीएम ने Paytm First Games का फ्री वर्जन जिसमें कैश ट्रांसजेक्शन नहीं किया जा सकता है उसे गूगल प्ले स्टोर पर वापस किया है।

Paytm First Games के प्रो वर्जन को अब Paytm First Games की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रो वर्जन में यूजर्स कैश ट्रांसजेक्शन कर फैंटसी लीग खेल सकते हैं। पेटीएम ने अपने ब्लॉग में कहा है कि वे Paytm First Games ऐप के प्रो वर्जन को गूगल की गाइडलाइंस के चलते पेटीएम ऐप पर परमोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपनी गूगल और यूट्यूब पर Paytm First Games के प्रो ऐप को परमोट कर सकती है।