26 करोड़ की प्राइज पूल वाली पबजी मोबाइल Esports टूर्नामेंट की टीमें हुई फाइनल, जानें टूर्नामेंट का शेड्यूल

PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2021 टूर्नामेंट के ग्रांड फाइनल खेलने वाली टीम के नाम जारी किए गए हैं। अगले महीने आयोजित होने वाले इस Esports चैम्पियनशिप के ग्रांड फाइनल में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीम में से एक टीम भारत से भी है। PMGC 2021 में $3.49 मिलियन (करीब 26 करोड़ रुपये) का प्राइज पूल रखा गया है। जीतने वाली टीम को $1.5 मिलियन (लगभग 11.20 करोड़ रुपये) का इनाम मिलेगा। वहीं, पहले और दूसरे रनर-अप को क्रमशः $600k (लगभग 4.47 करोड़ रुपये) और $300k (लगभग 2.23 करोड़ रुपये) का इनाम दिया जाएगा।

📅Grand Finals – 21-23 JAN, 2022 – Friday, Saturday and Sunday

