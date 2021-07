Pokemon Go दे रहा फ्री YouTube Premium सब्सक्रिप्शन, जानिए क्या है ऑफर

Pokemon Go ने अपनी 5वीं एनवरसरी का जश्न मनाने के लिए एक इन-गेम इवेंट का आयोजन किया है। यह इवेंट 6 जुलाई से शुरू हुआ है और 15 जुलाई तक चलेगा। गेम के पब्लिशर Niantic ने Pokemon Go के भारतीय प्लेयर्स के लिए रिवॉर्ड और फीचर की घोषणा कर दी है। पोकेमॉन गो की 5वीं एनवरसी के सेलिब्रेशन के दौरान प्लेयर्स लिमिटेड-एडिशन फ्लाइंग पिकाचू को पकड़ सकते हैं। यह Pikachu 5 शेप्ड बलून के साथ आएगा। Also Read - Pokemon Go के पूरे हुए 5 साल, स्पेशल इवेंट में फ्री मिल रहा Flying Pikachu

ये इवेंट Pokemon Go Fest 2021 के पूरा होगा और प्लेयर्स इस इवेंट का टिकट एनवरसरी प्राइस 399 रुपये पर खरीद सकते हैं। टिकट खरीदने वाले प्लेयर्स को ग्लोबल चैलेंज अरीना का एक्सेस मिलेगा। ग्लोबल चैलेंज अरीना में जाने वाले प्लेयर्स दुनियाभर के प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और हर घंटे एक चैलेंज पूरा कर सकते हैं। एक चैलेंज को पूरा करने पर बचे हुए घंटे के लिए बोनस मिलेगा। Also Read - बैन के बावजूद PUBG Mobile का जलवा बरकरार, बना 2020 का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम

Pokemon Go में मिलेंगे ये रिवॉर्ड्स

ऐसे प्लेयर्स, जो 24 चैलेंज को पूरा कर लेंगे, उनके लिए टाइम, स्पेस और एक मिस्ट्री बोनल वीक Pokemon Go Fest 2021 के बाद खुल जाएगा। Google Play इस फेस्ट (Pokemon Go Fest 2021) का आधिकारिक स्पॉन्शर है और डील के तहत योग्य प्लेयर्स को कई रिवॉर्ड भी मिलेंगे। Also Read - Pokémon Games on Facebook : फेसबुक पर लॉन्च हुए दो नए Pokémon गेम

3 महीने का YouTube Premium सब्सक्रिप्शन- पोकेमॉन गो की 5वीं सालगिरह पर योग्य प्लेयर्स को तीन महीने का फ्री यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

गूगल प्ले स्पॉन्सर गिफ्ट- एंड्रॉइंड प्लेयर्स 17 जुलाई को Pokémon GO Fest 2021 के पहले दिन एक विशेष स्पॉन्सर गिफ्ट के लिए पात्र होंगे। इस बंडल में एक इन्‍सेंस, एक सुपर इनक्यूबेटर और 30 अल्ट्रा बॉल शामिल होंगे।

इस पर टिप्पणी करते हुए, नियांटिक इंक के वाइस प्रेसिडेंट, उमर टेलेज़ ने कहा, ‘भारत नियांटिक के लिए सबसे आशाजनक बाजारों में से एक है। हम नियांटिक इंक. द्वारा संचालित नए टाइटल्स को पेश करने और निकट भविष्य में भारत के लिए कुछ रोमांचक जमीनी कार्य कर रहे हैं – जैसे कि देश भर में ऑगमेंटेड रियल्टी के अनुभव की फिर से कल्पना करना। Pokémon GO की 5वीं वर्षगांठ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत में ऑगमेंटेड रियल्टी की विकास क्षमता को इंगित करती है। पोकेमॉन गो फेस्ट 2021 के माध्यम से हम भारत में सर्वश्रेष्ठ एआर गेमिंग लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’