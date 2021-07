पॉपुलर AR मोबाइल गेम Pokemon Go अपनी पांचवी एनिवर्सरी मना रहा है। इस मौके पर गेम में एक celebration event जोड़ा गया है जिसमें Flying Pikachu, Darumaka और दूसरे रेयर पोकेमॉन नजर आएंगे। यह स्पेशल इवेंट 15 जुलाई तक चलेगा जिस बीच Pokemon Go प्लेयर्स को Flying Pikachu और Darumaka मिलने और पकड़ने के ज्यादा चांस मिलेंगे। इनके अलावा इस इवेंट के दौरान प्लेयर्स को दूसरे और भी बहुत सारे बोनस और फीचर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। पांचवी सालगिरह के मौके पर Pokemon Go टीम ने उन सभी इम्प्रूवमेंट की लिस्ट भी जारी की है जो इन्होने गेम की 2016 रिलीज के बाद जोड़े हैं। Also Read - बैन के बावजूद PUBG Mobile का जलवा बरकरार, बना 2020 का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम

Pokemon Go 5th anniversary

Niantic ने Pokemon Go को 2016 में लॉन्च किया था। यह एक ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) मोबाइल गेम है जिसमें प्लेयर्स को फिजिकल लोकेशंस पर जाकर पोकेमॉन मिलते हैं। ये इनसे बैटल कर के इन्हें एक असली के पोकेमॉन ट्रेनर की तरह कैच कर सकते हैं। 2021 में इस मोबाइल गेम को 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए Pokemon Go इन-गेम इवेंट चला रहा है जो गेम में कई सारे बदलाव के साथ नए फीचर जोड़ रहा है। Also Read - Pokémon Masters भारत में Android और iOS डिवाइसों के लिए हुआ Live

जैसा कि हमने पहले मेंशन किया, इस इवेंट के दौरान प्लेयर्स को Flying Pikachu, Darumaka और एक Shiny Darumaka को पकड़ने का चांस मिलेगा। वन-स्टार रेड में प्लेयर्स के सामने Darumaka, Chespin, Fennekin, Froakie और Flying Pikachu आएंगे। पिकाचू के साथ में एक 5-शेप का गुब्बारा भी होगा जो इस 5 साल की एनिवर्सरी का मार्क है। इसके साथ ही प्लेयर्स को डेली बोनस फील्ड रिसर्च टास्क भी मिलेंगे जो दूसरे पॉपुलर पोकेमॉन से इनका आमना-सामना कराएंगे। इनमें शामिल हैं– Bulbasaur, Chikorita, Charmander, Squirtle, Torchic, Mudkip, Snivy, Tepig समेत और दूसरे पोकेमॉन। Also Read - VIDEO: बाप सड़क पर खेल रहा था पोकेमॉन, बच्चा बालकनी पर आ लटका, ऐसे बची जान

इवेंट के दौरान जो प्लेयर्स कलेक्शन चैलेंज को पूरा करेंगे, उन्हें रिवार्ड में Flying Pikachu से मिलाया जाएगा। प्लेयर्स को बहुत सारे Poke Balls और रेयर कैंडी भी मिलेंगे। 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान Mystery Box को खोलने पर प्लेयर्स को Shiny Meltan भी मिल सकता है। 4th एनिवर्सरी पर जोड़ा गया Jump-Start Special Research भी इस साल लौटकर आयेगा। गेम में गिफ्ट और स्पिनिंग PokeStops पर प्लेयर्स को Fifth anniversary gift stickers भी मिलेंगे। इसके साथ ही इस इवेंट के दौरान, Pokemon Go प्लेयर्स के लिए Glacial, Magnetic, Mossy और Rainy Lure modules 1 घंटे तक चलेंगे।