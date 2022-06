Pokemon GO को लॉन्च हुए करीब 6 साल हो गए हैं। यह गेम भारत समेत अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देशों में भी बहुत पॉपुलर है। इस गेम ने अब कमाई के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, Pokemon GO ने ग्लोबल लाइफटाइम प्लेयर स्पेंडिंग में 6 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं। यह भारतीय मुद्रा में करीब 46 हजार करोड़ रुपए बनते हैं। Also Read - Top Mobile Games: Free Fire हुआ टॉप 10 लिस्ट से बाहर, इन गेम्स ने की सबसे ज्यादा कमाई

Niantic ने Pokemon GO को 2016 में लॉन्च किया था। यह एक जियोलोकेशन बेस्ड AR मोबाइल गेम है, जहां प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाना होता है। इस गेम ने बहुत जल्द मशहूरी हासिल कर ली थी, जो लॉकडाउन के वक्त भी बरकरार रही। Also Read - PUBG Mobile ने बनाया नया रिकॉर्ड, कमाई ने पार किया 8 बिलियन डॉलर का आंकड़ा

Pokemon GO ने कमाए 6 बिलियन डॉलर

सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, कमाई के मामले में Pokemon GO दुनिया का नम्बर 1 जियोलोकेशन बेस्ड AR गेम है। Q1 2022 में इस मोबाइल गेम ने 198 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। Also Read - फ्री बनने के बाद PUBG: Battlegrounds ने तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, खेलने वालों की संख्या भी हुई 3 गुना

90 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरे नम्बर पर Dragon Quest Walk गेम है, 7 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ Jurassic World Alive है, 4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ Station Memories है और 2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ Pikmin Bloom है।

Pokemon GO की 6 बिलियन डॉलर कमाई में सबसे बड़ा योगदान United States का है। यहां से गेम ने 2.2 बिलियन रेवेन्यू कमाया है, जो कुल कमाई का 36.6 प्रतिशत है। कमाई का 32.6 प्रतिशत हिस्सा जापान से आया है और जर्मनी का कमाई में योगदान 5.2 प्रतिशत है।

जहां तक डाउनलोड का मामला है तो Pokemon GO को अब तक दुनिया भर में 678 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। गेम के डाउनलोड के मामले में भी US सबसे आगे है। यहां इसे 123.2 मिलियन बार डाउनलोड किया गया, जो कुल डाउनलोड्स का 18.2 प्रतिशत है। दूसरे नम्बर पर Brazil है और तीसरे नम्बर पर भारत है।

6 बिलियन डॉलर कमाने के बाद Pokemon GO भी PUBG Mobile, Honor of Kings, Candy Crush और Clash of Clans जैसे पॉपुलर गेम्स की लिस्ट में शुमार हो गया है।

इन सभी गेम्स की कमाई 6 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल चुकी है। पिछले महीने सेंसर टावर ने बताया था कि पबजी मोबाइल ने ग्लोबल प्लेयर स्पेंडिंग में 8 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है।