PUBG बैटल रॉयल गेम के लिए नया 14.2 अपडेट रोल आउट हुआ है। इस नए अपडेट के साथ यूजर को नए हथियार, गेम-प्ले फीचर मिलेंगे। साथ ही, डेवलपर में गेम के कुछ बग्स को भी फिक्स किया है। इस नए अपडेट के साथ प्लेयर को नया Taego मैप मिलेगा। इसके अलावा गेम में DBNO (डाउन बट नॉट आउट) स्टेट फीचर भी मिलेगा, जिसके जरिए डाउन हो चुके प्लेयर्स को सर्वाइव करने का एक और मौका मिलेगा।

PUBG Corp. ने अपने आधिकारिक हैंडल से इस नए 14.2 का फुल पैच नोट जारी किया है। जल्द ही यूजर को यह अपडेट रिसीव होने लगेगा। इस नए अपडेट को PC यूजर्स के लिए 3 नवंबर तक रोल आउट किया जाएगा। जबकि, PS5, PS4, Xbox Series X|S और Xbox One यूजर्स के लिए यह 11 नवंबर को आएगा।

जुड़े नए हथियार

PUBG 14.2 Update के साथ यूजर को मोर्टार हथियार मिलेगा, जिसे खास तौर पर नए Taego मैप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस मोर्टार के जरिए बड़े प्रोजेक्टाइल पर फायर किया जा सकेगा, जो विरोधी टीम को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि, इसे इस्तेमाल करने के लिए प्लेयर के पास सटिकता और स्किल होनी जरूरी है। प्लेयर को विरोधी टीम पर अटैक करने के लिए सही पोजीशन लेना जरूरी होगा। इसके अलावा गेम में नया M79 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी जोड़ा गया है।

नया गेम-प्ले

PUBG 14.2 Patch के साथ गेम के Taego मैप में चिकन को जोड़ा गया है। फीदर हो चुके फ्रेंड्स को मैप में अब ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस गेम-प्ले में जैसे ही पंच, गनशॉट, चलने की आवाज, इंजन या फिर धमाके की आवाज आएंगे चिकन अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देंगी।

इसके अलावा गेम-प्ले में नया DBNO स्वीमिंग फीचर जोड़ा गया है। वर्तमान में प्लेयर पानी के अंदर DBNO में जाने के बाद तुरंत पर जाते हैं। नए अपडेट आने के बाद वो इस DBNO स्टेट में तैर सकेंगे। इस नए फीचर के जुड़ने के बाद प्लेयर के पास गेम में सर्वाइव करने का मौका मिलेगा।