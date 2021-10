PUBG, BGMI और PUBG: New State गेम बनाने वाली कंपनी Krafton जल्द ही PUBG (Player’s Unknown Battlegrounds) के सीक्वल यानी दूसरे एडिशन को जल्द लॉन्च कर सकती है। PUBG एक बैटल रॉयल गेम है, जिसे PC और कंसोल पर खेला जाता है। इसके मोबाइल वर्जन PUBG Mobile को दुनियाभर में काफी लोकप्रियता मिली है। हालांकि, गेम को भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन डेवलपर इस साल PUBG Mobile के भारतीय वर्जन BGMI (Battlegrounds Mobile India) लेकर आए, जिसे भारत में पसंद किया जा रहा है। Also Read - Free Fire बना दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मोबाइल गेम, दूसरे नंबर पर है PUBG Mobile

यही नहीं, कंपनी PUBG: New State को भी जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ए़डवांस और नेक्स्ट जेनरेशन गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। PlayerIGN द्वारा लीक की गई एक जानकारी के मुताबिक, कंपनी एक टेक्नीकल आर्ट डायरेक्टर और एक टेक्नीकल एनीमेटर को एक बेनाम प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रही है।

NEW UE5 PUBG game:

PUBG Amsterdam’s hiring to build a new AAA Unreal Engine 5 “UNANNOUNCED PROJECT” game.

A PUBG2 project upgrading to UE5 was discussed a few months ago via internal sources.

Also from diff recent leak at Nvidia, we know there’s a WIP Krafton game called “X1.” pic.twitter.com/oQKuyN3NQ1

