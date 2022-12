PUBG और BGMI वाली कंपनी Krafton ने भारत में लॉन्च किया नया सर्वाइवल गेम

PUBG और BGMI जैसे बैटल रॉयल गेम बनाने वाली कंपनी Krafton ने भारत में नया Sci-Fi बैस्ड सर्वाइवल गेम भारत में लॉन्च किया है। Krafton का यह नया The Callisto Protocol सर्वाइवल गेम भारत में आज यानी 2 दिसंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। क्राफ्टन का यह गेम भारत के साथ-साथ ग्लोबली पेश हुआ है। कंपनी ने इस साल जून में इस गेम की घोषणा की थी। तब कंपनी ने इस गेम को दिसंबर तक ग्लोबली पेश किए जाने की बात कही थी। Also Read - PUBG Mobile में आया Fog of War एंटी-चीट सिस्टम, अब X-ray Vision चीट होगा बंद

Krafton के इस Sci-Fi बेस्ड सर्वाइवल गेम को प्लेयर्स स्टेंडर्ड, डिजिटल डिलक्स और कलेक्टर्स एडिशन में खरीद सकेंगे। लिमिटेड यानी कलेक्टर्स एडिशन में प्लेयर्स को इसके साथ स्टीलबुक केस, कॉमिक बुक और अल्ट्रा प्रीमियम कलेक्टेबल सूट मिलेगा। प्लेयर्स अमेरिका और कनाडा में इसे Gamestop और EB Games से खरीद सकेंगे।

PUBG मेकर्स के इस गेम को Krafton की Striking Distance Studios ने डिजाइन किया है। इस गेम के डायरेक्टर ग्लेन स्कोफील्ड (Glen Schofield) हैं, जिन्होंने Call of Duty: Modern Warfare 3, Call Of Duty: Advance Warfare, Call of Duty: WWII, The Lords of the Rings: The Return of the King और Knockout Kings 2003 जैसे गेम को डायरेक्ट किया है।

कैसा है गेम-प्ले?

इस गेम का प्लॉट 2320 के डेड मून कैलिस्टो (Callisto) पर केंद्रित है, जिसमें प्लेयर्स को Black Iron Prison में सर्वाइव करना पड़ता है और रहस्यमयी घटनाओं के बाद यूनाइटेड जूपिटर कंपनी के डार्क सीक्रेट का पता लगाना होता है। गेम में प्लेयर्स को अपने आस-पास तलाश करना होता है और यूनिक ब्लेंड शूटिंग, क्लोज कॉम्बैट और Callisto के रहस्यमयी घटनाओं का सामना करते हुए उससे बचना पड़ता है।

इस गेम में Callisto Protocol के स्टार जॉश ड्यूहमेल, जैकब ली के कैरेक्टर में हैं, जो एक कार्गो शिप के पायलट हैं और Black Iron Prison में फंस गए हैं। उनके साथी उन्हें बचाने के लिए यहां जाते हैं और खुद भी सर्वाइव करते हैं।

कहां मिलेगा गेम?

The Callisto Protocol को फिलहाल PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One और PC के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारत में यह गेम डिजिटली उपलब्ध होगा। गेमर्स इस गेम को Steam प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए प्लेयर्स के पास Steam का अकाउंट होना जरूरी है। इसके अलावा PlayStation और Microsoft Xbox स्टोर पर भी इस गेम को डिजिटली डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।