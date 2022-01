PUBG: Battlegrounds के डेवलपर क्राफ्टन ने घोषणा की है कि वह PC और कंसोल के लिए PUBG Epic Fails इवेंट आयोजित करने जा रहा है। इसमें प्लेयर्स अपने इन-गेम Fail मोमेंट्स को शेयर करके रिवॉर्ड जीत सकेंगे। Krafton का कहना है कि इवेंट के अंत में कुल 22 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। हाल ही में गेम को एक फ्री-टू-प्ले मॉडल में बदल दिया गया है। इसके तहत प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी G-Coin, सर्वाइवल मास्टरी XP के लिए 100 प्रतिशत की वृद्धि और स्पेशल इन-गेम आइटम जैसे बेनिफिट मिल रहे हैं। आइये, इस इवेंट में शामिल होकर रिवॉर्ड पाने का तरीका जानें। Also Read - PUBG: New State की बदली पहचान, गेम में हो सकते हैं कई और बदलाव

Krafton द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज के अनुसार, गेम के इस इवेंट में शामिल होने के लिए PUBG: Battleground के नए और मौजूदा प्लेयर्स को #PUBGEpicFails का यूज करके ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए अपने सबसे शर्मनाक या मजेदार इन-गेम पलों की शॉर्ट वीडियो क्लिप या स्क्रीनशॉट सबमिट करने होंगे। मजेदार पलों में युद्ध के दौरान व्यर्थ की मौतें, चिकन डिनर लेने से ठीक पहले मरना या बेतुके स्टंट शामिल हो सकते हैं।

Sometimes the biggest fails make the greatest content. We want to see your best and funniest epic fail moments on the Battlegrounds!

Find out more details available at https://t.co/IXUNM9QANd pic.twitter.com/nnhg9t7Zw7

— PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) January 27, 2022