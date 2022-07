PUBG: Battlegrounds ने पीसी के लिए एक नया मैप लॉन्च किया है। इस मैप का नाम Deston है। पीसी के लिए इस बैटल रॉयल गेम को इस साल ही फ्री किया गया है और उसके बाद से इसमें पहली बार कोई नया मैप आ रहा है। इस बात की पुष्टि PUBG: Battlegrounds के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई है। Also Read - Underworld Gang Wars गेम का जलवा: जमकर हो रहा रजिस्ट्रेशन, BGMI - Free Fire Max को मिलेगी तगड़ी टक्कर

PUBG: Battlegrounds के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में लिखा है कि पीसी सर्वर के लिए Deston और Update 18.2 अब लाइव कर दिया गया है। इसके अलावा डेवलपर्स ने इस ट्वीट में लिखा है कि क्या आप नए मैप में पहले ही दिन चिकन डिनर जीत सकते हैं।

इसके अलावा भी गेम में कुछ नए अपडेट्स शामिल किए गए हैं और उसके लिए भी पबजी: बैटलग्राउंड्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लिंक दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करके आप सीधा गेमिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसमें आए नए अपडेट के बारे में डिटेल जान सकते हैं।

वहीं Xbox Series X/S और प्ले स्टेशन यानी कॉन्सोल पर गेम खेलने वाले यूजर्स को इस नए मैप और अपडेट के लिए एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। उनके लिए यह नया अपडेट अगले 21 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।

Deston and Update 18.2 are now live on PC servers. Can you win a Chicken Dinner on day one of the new map?

Also make sure you check out the new updated info about Deston at https://t.co/ElG8R5n8CJ pic.twitter.com/PzcVUlzk4Z

