PUBG: Battlegrounds को जनवरी से फ्री में खेला जा सकेगा। गेम डेवलपर Krafton ने The Game Award 2021 में इसकी घोषणा की है। Krafton ने कहा कि 12 जनवरी से इस गेम का Free-to-play मॉडल लॉन्च होगा। कंपनी ने साथ में यह भी घोषणा किया कि जिन प्लेयर्स ने गेम के लिए वन-टाइम पेमेंट किया है, उन्हें स्पेशल इन-गेम रिवॉर्ड मिलेगा। इस फ्री-टू-प्ले मोड के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। साथ ही, गेम के लिए इन्वाइट-अ-फ्रेंड (invite a friend) इवेंट और माई पबजी प्ले स्टाइल क्विज भी जारी किया गया है।

Krafton का यह गेम फिलहाल एक पेड गेम है, जिसके लिए प्लेयर्स को भारत में 999 रुपये Steam पर खर्च करना पड़ता है। 12 जनवरी, 2022 से इस गेम को फ्री में खेला जा सकेगा। हालांकि, फ्री में खेलने वाले प्लेयर्स को कुछ आइटम्स नहीं मिलेंगे। जो प्लेयर्स गेम के फ्री वर्जन को अपग्रेड करना चाहेंगे, उन्हें बैटलग्राउंड्स प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके लिए प्लेयर को $12.99 (लगभग 980 रुपये) खर्च करने पड़ेंगे।

इन प्लेटफॉर्म पर होगा उपलब्ध

जिन प्लेयर्स ने पहले से ही गेम को खरीदा है उन्हें PUBG Special कॉमेमोरेटिव पैक के तौर पर कई इन-गेम रिवॉर्ड मिलेंगे। इस गेम का फ्री-टू-प्ले वर्जन PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X और Xbox One पर खेला जा सकेगा। इस गेम के लॉन्च से पहले डेवलपर ने तीन प्रमोशनल इवेंट आयोजित किए हैं, जिनमें भाग लेकर गेमर्स इन-गेम रिवॉर्ड जीत सकते हैं।

PUBG: Battlegrounds खेलने वाले प्लेयर को किसी इवेंट में भाग लेने के लिए अपने Krafton ID को अपने गेम के प्लेटफॉर्म के साथ 12 जनवरी से पहले लिंक करना होगा। इसके बाद ही प्लेयर को इन-गेम रिवॉर्ड मिलेगा। प्लेयर को इन-गेम रिवॉर्ड के तौर पर हाइसाइड स्लिक बैकपैक, हाइसाइड स्लिक टॉप और दो प्रीसेट स्लॉट कूपन मिलेंगे, जो 7 दिनों तक वैलिड होंगे। प्लेयर्स अपने दोस्तों को इवेंट में भाग लेने के लिए 12 जनवरी से पहले इन्वॉइट कर सकते हैं और हाइसाइड स्लिक हेलमेट, आयरन जी-क्वॉइन बॉक्स और एक बोनस रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं।