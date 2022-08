Krafton और Ubisoft ने मल्टी-गेम कोलैब अनाउंस किया है। इसके तहत यूबीसॉफ्ट के Assassin’s Creed गेम को क्राफ्टन के पीसी/ कंसोल टाइटल PUBG Battlegrounds और मोबाइल गेम New State Mobile में जोड़ा जाएगा। Also Read - BGMI Top 5 Alternatives: Apex Legends से Call of Duty तक, ये मोबाइल शूटर गेम्स हैं BGMI के टॉप 5 विकल्प

PUBG Battlegrounds और New State Mobile में Assassin's Creed का कोलैब इवेंट इसी महीने, यानी अगस्त 2022 में शुरू होगा। इस दौरान दोनों गेम्स के प्लेयर्स को Assassin's Creed की थीम पर आधारित इन-गेम आइटम मिलेंगे। इस कोलैब के साथ क्राफ्टन के दोनों गेम में Abstergo Industries जोड़ी जाएगी और प्लेयर्स कई सारे एक्सक्लूसिव इवेंट में हिस्सा लेकर इनाम हासिल कर पाएंगे। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।

PUBG Battlegrounds x Assassin’s Creed

PUBG Battlegrounds x Assassin's Creed कोलैब के दौरान प्लेयर्स को नीचे लिखे हुए इनाम हासिल करने का मौका मिलेगा। ये सभी इनाम Assassin's Creed थीम पर आधारित होंगे:

Costumes (x2 sets)

Bag Skins (x2 sets)

Parachute Skin

Emote

Gun Charm

Spray Item (x2 sets)

गेम में Haven मैप पर एक लिमिटेड टाइम के लिए Assassin’s Creed से जुड़े हुए रिसोर्स और प्रॉप भी देखने को मिलेंगे।

New State Mobile x Assassin’s Creed

New State Mobile x Assassin’s Creed कोलैब की शुरुआत 18 अगस्त को होगी। यहां पर एक लिमिटेड-टाइम इवेंट जोड़ा जाएगा, जहां पर प्लेयर्स Assassin’s Creed की थीम पर आधारित दर्जनों इनाम और वेपन स्किन जीत पाएंगे। इनमें शामिल होंगे:

Ezio’s Outfit from Assassin’s Creed Brotherhood

Shay’s Outfit from Assassin’s Creed Rogue

Upgradeable SIG-MCX Skin

Vehicle Skins (x2)

Parachute Skin

Wappen

इस कोलैब के दौरान New State Mobile में प्लेयर्स को डेली लॉग-इन समेत स्टोरी मिशन पूरे करने वाले इवेंट भी मिलेंगे। यहां हिस्सा लेकर आप कई तरह के इनाम हासिल कर पाएंगे।

We’re happy to announce that ‘Assassin’s Creed’ is joining the game for our August collaboration!

Become a master assassin in NEW STATE MOBILE ⚔️#NEWSTATEMOBILE #AssassinsCreed #NewStatexAssassinsCreed pic.twitter.com/lDIRnZSeZ5 — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) July 28, 2022

इस कोलैब से पहले, इसी साल Ubisoft ने Garena के साथ भी कोलैब किया था। इसके तहत Garena Free Fire MAX में Assassin’s Creed का क्रॉसओवर हुआ था। मार्च 2022 में इसके तहत प्लेयर्स को कई सारे इवेंट दिए गए थे, जिनमें हिस्सा लेकर इन्होंने Assassin’s Creed पर आधारित ढेरों आइटम जीते। इनमें कैरेक्टर बंडल से लेकर बैकपैक, पैराशूट और वेपन स्किन तक शामिल थीं।