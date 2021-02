PUBG मोबाइल गेम का नया वर्जन PUBG New State नाम से पेश किया जाएगा। पबजी मोबाइल गेम बनाने वाली कंपनी Krafton ने इस अपकमिंग गेम का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। PUBG New State गेम में 2051 का सेट दिया गया है जिसमें कई फीचर्स काफी आधुनिक हैं। Google Play Store और Apple App Store दोनों प्लेटफॉर्म पर इस गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन और प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। Also Read - FAUG Mobile Game में जल्द मिलेगा Multiplayer Mode, PUBG Mobile की कमी होगी दूर!

PUBG New State में गेमर्स को पहली बार मोबाइल गेमिंग में रियलिस्टि और डायनेमिक गनप्ले एक्सपीरियंस मिलेगा।

नए गेम में पबजी गेमर्स को कई तरह के नए टूल और फीचर मिलेंगे जिसमें ड्रोन और कॉम्बैट रोल्स मिलेंगे। इसके साथ ही गेमर्स को 8x8KM ओपन वर्ल्ड के कई व्हीकल मिलेंगे।

PUBG New State सेट की बात करें तो इस गेम में भविष्य की झलक (साल 2051) देखने को मिलेगी।

Pre-register on Google Play today to get the latest on PUBG: NEW STATE and be among the first to know about our future plans.

Don’t worry iOS users, we see you 👀, pre-registration is coming at a later date!

More info: https://t.co/4WULBslha2 pic.twitter.com/c4HictHCpF

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) February 25, 2021