PUBG Mobile New Update: PUBG फैन्स के लिए अच्छी खबर, आ गया नया अपडेट

PUBG Mobile New Update: PUBG Mobile India का देश में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभी यह साफ नहीं है कि इस बैटल रॉयल गेम की भारत में वापसी होगी भी या नहीं। वहीं दूसरी ओर, पबजी कॉर्पोरेशन ने PUBG के ग्लोबल वर्जन का नया अपडेट जारी कर दिया है (PUBG Mobile 1.2 global version update)। PUBG Mobile यूजर्स गेम के इस नए वर्जन को जल्द से डाउनलोड या अपडेट कर पाएंगे।

पबजी मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन नए हथियारों और शानदार रिवॉर्ड्स के साथ आया है। अपडेटेड वर्जन पहले से ज्यादा बेहतर है। जो ग्लोबल यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर अपडेट आने तक का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, वे APK डाउनलोड लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हम आपको इसका पूरा तरीका बता रहे हैं।

ग्लोबल यूजर्स ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड (How to Download PUBG Mobile 1.2 global version update)

स्टेप 1: PUBG Mobile 1.2 अपडेट की APK फाइल को लिंक से डाउनलोड करें। इस APK फाइल की साइज 613 MB है। इस लिंक को डाउनलोड करने के लिए फोन में पर्याप्त स्पेस होना चाहिए।

स्टेप 2: APK फाइल डाउनलोड होने के बाद ‘Install from Unknown Source’ ऑप्शन को इनेबल करें। इसके लिए Settings फिर Safety and Privacy और फिर Allow Installation from Unknown Sources पर जाना होगा।

Step 3: इसके बाद PUBG Mobile 1.2 अपडेट की APK फाइल को लोकेट और इंस्टॉल करना होगा।

Step 4: अब गेम ओपन करें और अपनी पसंद का रिसोर्स पैक डाउनलोड करें। इसके बाद गेम आसानी से खेला जा सकेगा और फीचर्स भी अपडेट हो जाएंगे।

एरर मिलने पर क्या करें?

अगर पबजी मोबाइल के नए अपडेट की इस APK फाइल को इंस्टॉल करने के दौरान एरर मिलता है, तो इसे फिर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए।

भारत में बैन है PUBG Mobile

पबजी मोबाइल भारत में बैन है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से सितंबर 2020 में इस बैटल रॉयल गेम पर बैन लगाया था। ऐसे में भारत में इस नए अपडेट को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। साथ ही बैन होने के चलते इस गेम को भारत में नहीं खेलने की सलाह दी जाती है।

PUBG Mobile India का इंतजार

पबजी कॉर्पोरेशन ने नवंबर 2020 में घोषणा की थी कि वह PUBG Mobile का भारतीय वर्जन लाने की तैयारी में है, जिसे PUBG Mobile India नाम से लॉन्च किया जाएगा। अभी इसकी लॉन्च डेट नहीं आई है। साथ ही सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पबजी को भारत में दोबारा पेश किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में अभी यह साफ नहीं है कि PUBG Mobile India भारत में कब तक लॉन्च होगा और लॉन्च होगा भी या नहीं।