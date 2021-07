PUBG MOBILE 1.5: IGNITION को मिला 150 मिलियन प्री-रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे कई रिवार्ड्स

PUBG Mobile के नए वर्जन 1.5 अपडेट के लिए 150 मिलियन (15 करोड़) से भी ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन मिला है। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी की है। Tencent के इस नए मेजर अपडेट को 6 जुलाई को रोल आउट किया जाएगा। कंपनी ने प्लेयर्स से वादा किया है कि वो नए अपडेट के साथ कुछ एक्साइटिंग इन-गेम आइटम्स गिफ्ट में देगी। Also Read - Battlegrounds Mobile India के Top-5 टाइटल्स, जीतने के खेलना होगा धमाकेदार खेल

Pre-registered users have passed 1️⃣5️⃣0️⃣ Million! 😯🙌📈 Pre-register for PUBG MOBILE 1.5: IGNITION now and get one FREE permanent outfit as soon as the new update drops! 🤩🎁💯

PUBG Mobile 1.5 update के लिए अभी भी प्री-रजिस्ट्रेशन जारी है। पिछले महीने 22 जून को डेवलपर ने इस नए अपडेट के प्री-रजिट्रेशन की घोषणा की थी। महज कुछ दिनों में ही ग्लोबली 150 मिलियन से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन मिला है। जिन प्लेयर्स ने इसके लिए प्री-रजिस्टर किया है उन्हें परमानेंट गैलेक्सी मैसेंजर सेट जीतने का मौका मिलेगा। कंपनी यह गैलेक्सी मैसेंजर सेट प्लेयर को रिवार्ड के तौर पर दे रही है।

PUBG MOBILE 1.5: IGNITION Pre-Registration is available NOW! 🔥

Claim one PERMANENT outfit as the new update drops by pre-registering! Event begins on 6/22 and ends on 7/5 (UTC+0)- so be sure to register ASAP! #PUBGMIGNITION

🔗 https://t.co/RcrK0hXSjW pic.twitter.com/vxtUfSHtO8

