PUBG Mobile के अपकमिंग 1.6 अपडेट को इस सप्ताह के आखिर तक रोल आउट किया जा सकता है। साथ ही, गेम बनाने वाली कंपनी Krafton ने पिछले अपडेट 1.5 में आ रही दिक्कतों को फिक्स करने के बारे में भी जानकारी दी है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए PUBG Mobile 1.5 वर्जन में आ रही दिक्कतों को Known issue बताया है। पिछले महीने कंपनी ने PUBG Mobile के Ignition 1.5 अपडेट को जारी किया था, जिसमें यूजर को नया गेम मोड और नए फीचर्स मिले हैं। Also Read - BGMI बंद कर रहा है Facebook यूजर्स के लिए PUBG Mobile डेटा ट्रांसफर, जानें अंतिम तारीख

PUBG Mobile फैन्स ने कम्युनिटी फोरम पर 1.5 वर्जन में आ रही दिक्कत के बारे में बताया था। साथ ही, कुछ प्लेयर्स ने कंपनी की आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी गेम में आ रही परेशानी को हाइलाइट किया था। डेवलपर ने प्लेयर्स की इस समस्या को सुनते हुए गेम में आ रही बग्स को जल्द फिक्स करने का वादा किया है। Also Read - PUBG New State का भारत में प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, एंड्रॉइड और iOS यूजर्स ऐसे करें रजिस्टर

Tencent ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमें गेम से जुड़ी कई फीडबैक मिली है। हम सभी यूजर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। हम आपके सुझाव को ध्यान मे रखते हुए इस सप्ताह के आखिर तक नया पैच रिलीज करने वाले हैं, जल्द ही इस बग्स को फिक्स किया जाएगा। Also Read - PUBG New State Second Alpha Test में आ रही दिक्कत हुई Fix, जानें कैसे करें डाउनलोड

Since Version 1.5, we have been prudently listening to players’ feedback regarding all aspects of the game. We are very thankful for everyone’s support. There will be a new patch this week, check out the full details on Reddit!

Full Patch Notes:

🔗 https://t.co/Jic5Q4VmiE pic.twitter.com/TrlYOgyUGf

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 1, 2021