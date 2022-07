हाल ही में Free Fire ने Justin Bieber के साथ एक इन-गेम कॉन्सर्ट अनाउंस किया था। अब मोबाइल बैटल रोयाल कैटेगरी के सबसे पॉपुलर नाम PUBG Mobile ने भी इसी तरह के एक वर्चुअल कॉन्सर्ट का अनाउंसमेंट किया है। Also Read - Honor of Kings, PUBG Mobile फिर बने 'राजा', इस साल कमाई में सबसे आगे

PUBG Mobile के पहले इन-गेम कॉन्सर्ट में K-Pop ग्रुप Blackpink परफॉर्म करेगा। यह इवेंट इसी महीने (जुलाई) होस्ट किया जाएगा। Free Fire की तरह PUBG Mobile में भी यह गेम कॉन्टेन्ट नए अपडेट के साथ आएगा। नए अपडेट में प्लेयर्स को Ancient Secret मोड भी मिलेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

PUBG Mobile ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर Blackpink के साथ कोलैब को अनाउंस करते हुए बताया कि गेम में Blackpink x PUBG Mobile 2022 in-game Concert: [The Virtual] जल्द ही आ रहा है। ट्वीट में इस वर्चुअल इवेंट की डेट भी बताई गई है।

North & South America:22nd-23rd and 29th-30th July Rest of the World: 23rd-24th and 30th-31st July #BLACKPINKxPUBGM #BLACKPINK #PUBGMOBILE #THEVIRTUAL #INGAMECONCERT @BLACKPINK pic.twitter.com/anHLiGioVy

‘BLACKPINK X PUBG MOBILE 2022 IN-GAME CONCERT: [THE VIRTUAL]’ Coming soon!

नॉर्थ और साउथ अमेरिका में यह इवेंट 22-23 जुलाई और 29-30 जुलाई को होस्ट किया जाएगा। बाकी कि दुनिया में इवेंट एक दिन बाद आएगा। यानी कि बाकी देशों में यह 23-24 जुलाई और 30-31 जुलाई को होस्ट किया जाएगा।

PUBG Mobile ने बताया कि Blackpink के वर्चुअल कॉन्सर्ट का टिकट पाने के लिए आपको PUBG Mobile गेम को डाउनलोड करना होगा और गेम में 15 जुलाई को लॉगिन करना होगा। ऐसा करने पर आपको फ्री में इस इन-गेम कॉन्सर्ट का टिकट मिल जाएगा। इस इवेंट का आनंद लेने के लिए आपको गेम के अंदर 16 जुलाई को कॉन्सर्ट का रिसोर्स पैक भी डाउनलोड करना होगा।

PUBG Mobile के नए अपडेट के साथ प्लेयर्स को एक नया Ancient Secret मोड भी मिलेगा। यहां पर आप बॉस फाइट के लिए अपने साथियों को बुला सकते हैं। यहां पर क्विकसैंड स्टैचू Pharaoh की वापसी होगी। यह भारी लूट वाले एरिया को गार्ड करता है। Ancient Secret तक पहुंचने के लिए मैप पर खास ध्यान देना होगा।

The Ancient Secret mode launches tomorrow!

Who’ll be in your squad? 🤔 Tag them in the comments.

🔗 https://t.co/pDL06sa9Jd#PUBGMOBILE #PUBGMC3S7 #AncientSecret pic.twitter.com/SCY7WCk6qo

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 12, 2022