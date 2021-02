PUBG Mobile 2 अगले हफ्ते हो सकता है लॉन्च, मिलेंगे नए मैप और दमदार फीचर

PUBG Mobile की पॉपुलैरिटी के बाद Krafton इस मोबाइल गेम के सीक्वेल पर काम रहा है। पिछले काफी समय से खबरें आ रही हैं कि PUBG Mobile 2 को कंपनी जून 2021 में रिलीज कर सकती है। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया जा रहा है कि PUBG Mobile 2 को अगले हफ्ते लॉन्च किया जा सकता है। PUBG Mobile 2 के लॉन्च को लेकर यह दावा चाइनीज सोशल मीडिया साइट Weibo पर एक पोस्ट में किया गया है। Also Read - PUBG Mobile India क्या अप्रैल में होगा लॉन्च? जानिए क्यों हो रही देर

Weibo पर शेयर किए गए इस पोस्ट में PUBG Mobile 2 के लॉन्च के साथ-साथ PUBG Mobile 2 के फीचर्स पर भी बात की है। PUBG Mobile 2 के सेट को लेकर कहा जा रहा है कि यह भविष्य की यात्रा करवाएगा। PUBG Mobile 2 गेम Google Play Store और Apple App Store दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगा। Also Read - Valheim Survival Game को मिल रहा PUBG जैसा जबरदस्त रिस्पॉन्स, इन दिग्गज गेम्स को पछाड़ा

PUBG Mobile 2 में मिलने वाले फीचर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें पहले से बेहतर ड्रोन और डिप्लॉरबल बंकर दिए जा सकते हैं तो इस गेम को पहले से इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यह संभव है कि PUBG Mobile 2 शुरुआत में ग्लोबल लॉन्च न किया जाए। 91मोबाइल्स की रिपोर्ट की माने तो पबजी गेम के डेवलपर Krafton अगले हफ्ते PUBG Mobile 2 के लॉन्च का ऐलान कर सकता है। सबसे पहले इस गेम का बीटा वर्जन पेश किया जाएगा और फिर स्टेबल वर्जन आने में एक से दो महीने लग सकते हैं। Also Read - PUBG Mobile India: घोषणा के तीन महीने बाद भी क्यों नहीं हो पाया Game लॉन्च? जानें वजह

Rumor: PUBG Mobile 2 may release next week.

– Set in 2051

– New map

– Futuristic style, utilizing gadgets

– Supports Android/iOS

– Will be announced next week

(presumably at PGI.S, are we going to see another Diablo Immortal incident?)

Info translated from Weibo pic.twitter.com/l3g0TOSKrU

— PlayerIGN (@PlayerIGN) February 23, 2021