PUBG Mobile Downloads की संख्या हुई एक अरब के बार, जल्द आएगा नया अपडेट

PUBG Mobile भारत में जरूर बैन हो चुका है, लेकिन दुनियाभर में इस गेम का दबदबा कायम है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर PUBG Mobile के कुल डाउनलोड की संख्या 1 अरब के पार पहुंच गई है। इसकी जानकारी कंपनी ने दी है। इस कीर्तिमान को यादगार बनाने के लिए Tencent एक अपडेट जारी करेगी। कंपनी की मानें तो यह अपडेट ‘तूफान’ लाएगा। पबजी मोबाइल ने ट्विटर पर 1 अरब डाउनलोड का आकंड़ा पार करने की जानकारी दी। Also Read - PUBG Mobile India launch latest update: इस रिपोर्ट ने बढ़ाई भारत में PUBG Mobile की वापसी की उम्मीदें

कंपनी ने ट्वीट किया, ‘प्लेयर्स, अब हमारी बारी है कि हम लेवल को ऊपर ले जाएं! PUBG Mobile ने दुनियाभर में 1 अरब डाउनलोड का आंकड़ा छू लिया है। बेहतरीन अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।’ बता दें कि पबजी मोबाइल भारत में बैन है। सरकार ने पिछले साल 2 सिंतबर को IT Act के Section 69A के तहत इस गेम को देश में बैन कर दिया। पबजी मोबाइल समेत 118 ऐप्स पर पिछले साल सरकार ने बैन लगा दिया था। Also Read - PUBG Mobile KR 1.3 Update को ऐसे करें डाउनलोड, मिलेंगे कई नए फीचर्स

हालांकि, Krafton लगातार भारत में वापसी की कोशिश कर रहा है। Krafton पबजी का निर्माता है, जिसने भारतीय बाजार में वापसी के लिए चीनी कंपनी Tencent से भारत में अपनी साझेदारी भी खत्म कर दी, लेकिन अभी तक इसकी वापसी के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पबजी मोबाइल की बात करें तो गेम ने बताया है कि जल्द ही Karakin मैप रिलीज होगा, जो Vikendi मैप को रिप्लेस करेगा।

🐫🏜️ Nope, it’s not a mirage – that’s a chicken dinner in the desert! ☀️🍗 Get ready parachute into the brand new map Karakin on 4/7! 😄📆 Karakin will replace Vikendi, so play it before it’s gone! ⚠️🗺️ #PUBGMKARAKIN #KARAKIN pic.twitter.com/SDigGOOb7G

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 21, 2021