PUBG Mobile में आया नया Fatal Contamination इवेंट, जल्द जुड़ेगा BGMI में भी

क्राफ्टन अपने पॉपुलर बैटल रोयाल मोबाइल गेम PUBG Mobile में अक्सर नए इवेंट्स जोड़ता रहता है, जो प्लेयर्स को नए रिवॉर्ड दिलाते हैं। कंपनी ने मंगलवार, 21 सितम्बर 2021 को गेम में एक नए इवेंट — Fatal Contamination Event — के शुरू होने का ऐलान किया है।

इस इवेंट में प्लेयर्स मटीरियल्स को ट्रेड करके परमानेंट ऑउटफिट और दूसरे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। PUBG Mobile के अधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आप नीचे लगी हुई ट्वीट देख सकते हैं:

Study the strange lifeforms invading PUBG MOBILE and get rewards!

Trade Materials from the Fatal Contamination event and you can get awesome outfits and more!#PUBGM #PUBGMOBILE pic.twitter.com/FZG9XMLLiC

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 21, 2021