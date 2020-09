PUBG Mobile की भारत में No-Entry! गेम पर लगा बैन नहीं हटेगा: रिपोर्ट्स

PUBG Mobile को बैन हुए लगभग तीन हफ्ते का वक्त हो चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि PUBG Mobile किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करके भारत में वापसी कर सकता है। हालांकि इसके आसार अब कम नजर आ रहे हैं। पबजी कॉर्प इस गेम की भारतीय बाजार में वापसी के लिए तमाम कोशिश कर रहा। इस क्रम में कंपनी ने चीनी साझेदार टेनसेंट गेम्स से भारतीय बाजार की साझेदारी खत्म कर दी। रिपोर्ट्स की मानें तो पबजी कॉर्प जियो के साथ बातचीत में लगा हुआ है, जिससे इस गेम को वापस भारत में एंट्री मिल सके। हालांकि ऐसे होता नजर नहीं आ रहा है। Also Read - Reliance Jio- PUBG Deal: PUBG को भारत में लाइफलाइन देगा Jio!

PUBG Mobile की नो-एंट्री!

InsideSport की रिपोर्ट के मुताबिक पबजी मोबाइल की भारत में अब एंट्री होना संभव नहीं है। Ministry of Electronics and Information Technology के अधिकारी पबजी मोबाइल या किसी अन्य बैन हुए एप की दोबारा एंट्री को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज ने कथित रूप से बताया है कि पबजी या किसी अन्य बैन हुए एप्स के लिए स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि टेनसेंट गेम्स से भारतीय बाजार के लिए साझेदारी तोड़ देने मात्र से पबजी मोबाइल की भारत में वापसी नहीं हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया कि मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैन हुए किसी भी गेम या एप्स की वापसी को लेकर कोई चर्चा नहीं है। इसके साथ ही सूत्र ने किसी एप या गेम पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जिससे यह साफ होता है कि पबजी मोबाइल को किसी प्रकार की राहत फिलहाल नहीं मिलती दिख रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक पबजी कॉर्प या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा मंत्रालय को गेम को अनबैन करने के लिए कोई रिप्रजेंटेशन नहीं दिया गया है। यह चौकाने वाला है क्योंकि कंपनी ने एप के बैन होने के कुछ दिनों बाद ही एक बयान जारी कर बताया था कि हम इस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार के बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। भारत में PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite गेम समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के बाद दक्षिण कोरयाई कंपनी PUBG Corp ने ऐलान किया था कि वह Tencent गेम्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को तोड़ रहा और वह पूरी तरह से भारतीय नियमों के मुताबिक गेम को ऑपरेट करेगा।